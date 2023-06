De zebra: Stradivarius trionfa con questo vestito nella sua nuova collezione

Se dovessimo scegliere una sola delle tendenze virali della stagione, sarebbe la stampa zebrata. La stiamo vedendo da mesi sulle passerelle internazionali e ora è diventata la grande protagonista dello street style grazie a celebrità ed esperte di moda. La stampa zebrata fa impazzire tutti i capi, come questo vestito della nuova collezione di Stradivarius che è puro amore.

Le righe bianche e nere della zebra potrebbero essere la cosa più eccentrica che hai visto in molto tempo e potresti avere qualche dubbio nel integrarle nei tuoi look quotidiani. Ma non ci sono ragioni per averne paura: la moda è fatta per rischiare e questa primavera-estate la zebra è il nuovo leopardo.

Il nuovo vestito zebrato di Stradivarius

Realizzato in 83% viscosa e 17% lino, è un vestito midi fluido con vari dettagli che lo renderanno il tuo capo preferito da qui a settembre: la scollatura rotonda asimmetrica, il dettaglio della schiena scoperta con una fascia elastica nella parte superiore della schiena e l’orlo con finitura asimmetrica.

La cosa migliore? Si adatta perfettamente agli outfit più formali con sandali o scarpe con il tacco, così come ai look casual per il giorno con sandali con il tacco. Il vestito è sinonimo di eleganza e buon gusto nell’abbigliamento, quindi è una scelta sicura per qualsiasi occasione.

Se non vuoi rischiare troppo, giocando con i colori del vestito puoi scegliere dei sandali bianchi. Anche se le scarpe bianche sono sempre state considerate “kitsch”, questa stagione sta vivendo il suo momento d’oro.

Puoi osare con dei sandali bianchi che potrai abbinare in mille modi diversi in molteplici occasioni: con un vestito di jeans, con un completo gilet da indossare come top e pantaloni eleganti, con una camicia e una minigonna, ecc.

Certo, puoi anche dare una svolta al tuo stile e aggiungere una nota di colore e allegria con dei sandali in uno dei colori tendenza del momento, come il rosa o il verde. Entrambi vanno bene in tutte le loro tonalità, quindi puoi scegliere quella che preferisci.

Il vestito con stampa zebrata della nuova collezione di Stradivarius per i mesi caldi è disponibile nel negozio online a 29,99 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XL.

