Date un’occhiata a questi consigli economici per la conservazione e la decorazione dell’autunno 2022!

Lidl, leader nell’arredamento d’interni, ha una gamma di articoli di tendenza e poco costosi per ravvivare la vostra casa e la vostra vita quotidiana.

Molte famiglie si trovano in difficoltà su come decorare e risparmiare spazio in casa. Lidl presenta alcuni nuovi articoli nella sua gamma di decorazioni per la casa.

Questo per offrirvi uno stile originale, pur utilizzando oggetti ergonomici. E per di più a un prezzo basso!

Lidl rinnova il tuo salotto!

Per la maggior parte delle famiglie, il periodo del ritorno a scuola è sinonimo di ristrutturazioni in casa. E non c’è niente di meglio che aggiungere qualche oggetto al proprio salotto. Lidl ha una gamma di prodotti economici con un buon design.

In cima alla lista c’è lo sgabello con rivestimento in velluto, metà grigio e metà argento. Collocato al posto giusto, può essere utilizzato come tavolino, poggiapiedi o semplicemente come sedia. Il suo vantaggio principale Il vantaggio principale di questo divano è che si adatta perfettamente a stanze piccole e grandi. Inoltre, conferisce una sensazione di familiarità al soggiorno.

Abbinatelo al tappeto reversibile dello stesso colore per unificare il vostro arredamento. Il colore grigio è noto per la sua capacità di portare calma in casa. È reversibile, in modo da poter cambiare modello a seconda dell’occasione.

Quando si organizza una serata di cinema, si consiglia di avere un altro fonte di luce nel soggiorno, oltre alla TV. È meglio per gli occhi e aggiunge atmosfera. La luce LED a corda di Lidl è l’accessorio giusto per l’occasione. E se avete dei bambini che guardano il film con voi, l’ideale è una panchina che funge anche da dispositivo di archiviazione. In questo modo possono riporre rapidamente i giocattoli prima di guardare la TV.

Alcuni accessori ergonomici!

Se una delle stanze della casa merita di essere accessori di stoccaggioIl bagno è il luogo più importante. Immaginate di avere il pettine, il rasoio e lo spazzolino da denti sparsi ovunque dopo il passaggio dei vostri figli. Evitate questo tipo di incubo scegliendo il kit di stoccaggio per il bagno di Lidl.

Sempre nella categoria dei consigli per la conservazione, provate le grucce di Lidl. Questo accessorio non è solo per i professionisti della moda. E potete scegliere tra vari modellicome i manubri piatti, curvi o da bici da corsa. Un set di 5 o 6 pezzi è incluso nell’acquisto.

Lidl non ha dimenticato coloro che devono lavorare di notte davanti al computer. Fornisce una lampada LED inclinabile. Questo accessorio è dotato di un intensità luminosa regolabileL’intensità della luce può essere regolata in base ai gusti e alle esigenze individuali.

Il suo design semplice ma sofisticato consente di collocarlo su quasi tutte le superfici. In questo modo è possibile utilizzarla per la lettura o semplicemente per una luce soffusa nella stanza. Il suo colore bianco offre inoltre il vantaggio di potersi integrare con quasi tutti gli arredi.

E che dire della stanza decorata da Lidl?

Una camera da letto significa sicuramente una camera per bambini. E perché sia perfettamente organizzato, l’utilizzo di uno o più scatole di immagazzinaggio è all’ordine del giorno. Lidl offre un organizer per cassetti grigio scuro con coperchio dello stesso colore. Così può essere trasformato in una panchina all’occorrenza. Inoltre, il contenitore non si limita alla stanza dei bambini. È lo strumento giusto per chi ama il giardinaggio, per chi pratica attività meccaniche e per molti altri. Può essere portato ovunque con sé, poiché è dotato di maniglie. Attenzione però agli oggetti appuntiti che possono lacerare lo strato interno della scatola.

D’altra parte, la biancheria da letto ha un posto importante da Lidl. L’uso e il cambio delle lenzuola hanno un duplice scopo: mantenere pulita la camera da letto e aiutarvi a sentirvi meglio. trovare il sonno. Tutti sanno che ogni notte si suda molto. Ma cambiare periodicamente le lenzuola è un’altra cosa. Lidl ha una gamma di fogli di larghezza compresa tra 180 e 200 centimetri. E ci sono molti colori tra cui scegliere.