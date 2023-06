Data e sconti delle vendite di Zara 2023: quando iniziano e tutti gli sconti

Le saldi estivi sono tra i più attesi dagli amanti della moda, poiché permettono di rinnovare l’armadio e indossare i migliori capi estivi senza dover spendere troppo. E tra i brand che hanno sempre i migliori saldi, ci sono quelli di Zara, poiché l’azienda Inditex applica solitamente buoni sconti su praticamente tutta la sua collezione. Scopriamo quindi tutti i dettagli su quando saranno i saldi da Zara quest’estate 2023 e quali sconti saranno applicati.

Saldi Zara estate 2023: quando iniziano?

Al momento non ci sono date precise per l’inizio dei saldi Zara 2023, anche se tenendo conto di quando sono iniziati l’anno scorso, possiamo anticiparvi che è previsto che inizino il 21 giugno sull’app e sul negozio online tramite il sito web e un giorno dopo, il 22 giugno nei negozi fisici. Inoltre, è previsto che queste siano anche le date di inizio dei saldi per gli altri marchi del gruppo Inditex, come Bershka, Oysho, Massimo Dutti o Stradivarius.

Ricordiamo che un tempo i saldi estivi iniziavano il 1 luglio e finivano il 31 agosto, ma da anni la legge permette ai negozi di stabilire i loro periodi di saldi come meglio di conviene e infatti, Zara e molti altri negozi iniziano i loro saldi già a fine giugno come accadrà anche quest’anno.

Quali sconti troveremo nei saldi estivi da Zara?

Come avviene con le date ufficiali, gli sconti che Zara offrirà nei suoi saldi estivi 2023 non sono ancora stati annunciati ufficialmente, ma ci si aspetta che siano simili a quelli degli anni precedenti. Cioè che partano dal 20% o 30% sulla maggior parte dei capi e che aumentino fino al 50% o al 70% nelle ultime settimane.

In questo modo, ancora una volta, i saldi estivi Zara 2023 si presentano come un’ottima opportunità per acquistare le ultime tendenze, come vestiti fluidi, pantaloni larghi, bluse con volant o accessori in rafia. Potrai anche trovare capi basici senza tempo, come magliette, jeans, giacche o scarpe, che non passano mai di moda.

Consiglio per i saldi estivi Zara 2023

Se vuoi approfittare al massimo dei saldi estivi Zara 2023, ti consigliamo di rivedere il tuo armadio prima e fare una lista di ciò di cui hai bisogno o ti piace. Una volta che sai cosa ti serve, potrebbe essere una buona idea entrare subito nel loro sito web e metterlo nel tuo carrello. In questo modo ti assicuri che non appena iniziano i saldi, puoi pagare direttamente poiché i capi scelti che sono scontati appariranno già con lo sconto applicato.

Ricorda che ogni anno succede la stessa cosa: i saldi iniziano sul sito web e sull’app e dopo due minuti non rimane quasi nulla. È qualcosa di cui poi si parla molto sui social media, quindi se quest’anno non vuoi rimanere senza ciò che desideri di più da Zara, non dimenticare di prepararti molto prima.

