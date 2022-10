Darth Vader, una bara, Abba e un “Spero che tu dica di no”

Il proposte di matrimonio di solito sono momenti indimenticabile. quale in più originale o semplice, personale o pubblicol’importante è che distilla romanticismo (e per ultimo, ovviamente). Tuttavia, questo sabato a proposta di matrimonio al di fuori di tutti i cliché consolidati. Se te lo dicessero, diresti che è impossibile. Ma è successo. a Murcia. C’è un video del momento in Twitter che è già virale, con oltre 1,4 milioni di produzioni e quasi 30.000 ‘Mi piace’, il che dimostra che il amore non ha confini.

Lo sposo aveva l’inestimabile aiuto il suo gli amici e di uno gruppo musicale. La sequenza degli eventi è stata la seguente. Il entourage è apparso in una delle strade del comune di Fortuna con un bara sulle spalle. I musicisti hanno ‘ravvivato’ il momento con una marcia di settimana Santa. Il gruppo si è avvicinato a terrazza dove un altro gruppo di persone si era seduto e hanno depositato la bara a terra. Da lì è uscito il fidanzato. Io vivo, ovviamente.

“Spero che tu mi dica di no”

Lo fece vestito di nero, con un mantello e l’elmo del cattivo di ‘Guerre stellari‘, Darth Vader. Ma non c’era alcun male in lui, solo pura passione. Il passo successivo è stato quello di prendere a asse dove è stata letta la frase di speranza “Spero che tu mi dica di noe si diresse verso il fidanzata al ritmo del ‘Marcia Imperiale‘ dalla famosa saga cinematografica.

Prima di lei, di più ojiplastica Quello storditoSi tolse l’elmo, si inginocchiò e le chiese di sposarlo. I musicisti si rimisero colonna sonora in quel momento e in sottofondo suonavano gli accordi di ‘Can’t Help Falling In Love’ di Elvis Presley, che lo sposo stesso era incaricato di canticchiare, microfono in mano. Nell’altro indossava squillo di richiesta.

La forza ha accompagnato la sposa, che davanti agli applausi dei presenti, e piangendo di pura commozione, ha detto di si’. Lei e l’audace sposo si unirono in un bacio e un abbraccio. Tuttavia, i livelli del surrealismo non erano ancora stati superati. Il video si conclude con la coppia felice che si arrampica su a furgone e ballando sulle note di “Dancing Queen” di abba, eseguita dalla band. Memorabile, non possiamo aggiungere altro.