Danone (parzialmente) si ritira dalla Russia

Danone sta vendendo la sua divisione lattiero-casearia in Russia. In origine, il gigante FMCG non voleva lasciare andare la Russia, ma ora si sta (parzialmente) ritirando comunque. Solo il business degli alimenti per l’infanzia sarà mantenuto da Danone.

Meglio per la continuitÃ

Danone vende le sue attività russe, o almeno il 90% circa. Viene trasferito sia il ramo lattiero-caseario che quello vegetale, alla Danone rimane solo il reparto di nutrizione infantile. Il ritiro potrebbe costare al produttore di yogurt circa un miliardo di euro.

Quando la Russia invase l’Ucraina, Danone era una di quelle compagnie occidentali che sentivano il dovere di continuare a nutrire la popolazione russa. Tuttavia, poiché gli affari nel paese diventano sempre più difficili e la crescita vacilla, il CEO Antoine de Saint-Affrique cambia rotta. Improvvisamente, si dice che un trasferimento sia l’opzione migliore “per garantire la continuità a lungo termine dell’attività locale”, per dipendenti, consumatori e persino partner.

Nei primi nove mesi di quest’anno, circa il 5% delle vendite nette proveniva dalla Russia, ma tale quota è in calo ei margini sono ridotti. Inoltre, vi sono continue pressioni da parte dell’Occidente per tagliare tutti i legami con Mosca. La notizia è stata quindi ben accolta in borsa, anche se Danone resta guardingo: il produttore francese potrebbe eventualmente mantenere una quota di minoranza nel business