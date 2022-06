“Danneggia la tua vita sociale, familiare, lavorativa e sessuale”

“Ho avuto una vita normale”, esordisce Maite Carreras, 64 anni. “Avevo un piccolo ristorante dell’Empordà (Girona), il illusione della mia vita Un giorno, raccogliendo una pentola, mi sentii come se qualcosa dentro di me si stesse rompendo. Il mio grembo era caduto” racconta questo vicino di Cervià de Ter (Girona). Quindi l’hanno operata ma qualcosa è andato storto e l’ha provocata incontinenza fecale, Che cos’è l’incapacità di controllare l’uscita delle feci dal corpo. Era il 1998, quando aveva 40 anni.

Questo ha cambiato la sua vita per sempre. “Non aveva tatto e me lo faceva fino a 30 volte al giorno. È stato orribile.” Il trauma fu tale che Maite smise di lavorare perché non poteva uscire di casa. Così ha perso il suo ristorante e, come un pesce che si morde la coda, ha finito per perdere la casa perché non poteva pagarla. All’età di quattro anni, vedendo come nessun medico potesse trovare una soluzione a ciò che gli stava accadendo, tentato suicidio.

Il 3% della popolazione tra i 20 e i 29 anni e fino al 15% di quella sopra i 70 anni soffre di incontinenza fecale, secondo l’Associazione Infermieristica Familiare e di Comunità (Aificc). In Spagna, avverte l’Associazione per l’incontinenza (Asia), ne soffrono tra 2 e 4 milioni di persone. C’è anche sei milioni di persone affette da incontinenza urinaria. “Ma nessuno ne parla” denunciano le persone colpite. Aificc calcola che un terzo dei pazienti con incontinenza anale non lo spiega agli operatori sanitari.

Maite continua la sua storia. “La mia vita quotidiana era seduto sotto la doccia E, quando mi hanno detto che non c’era soluzione, ho pensato che non volevo vivere in quel modo. Ma mi hanno catturato in tempo”. Non potevo andare da nessuna parte. andato dal dottore “avvolto in sacchetti di plastica”. Ha perso tutto, dice, “tranne la famiglia”. Al cinque anni, infine, i medici hanno trovato una soluzione.

“Hanno messo un neurostimolatore: un dispositivo simile a un pacemaker che, quando devi andare in bagno, Invia segnali al tuo cervello visto che sono ancora priva di tatto”, dice Maite. Da quel momento la sua vita è migliorata, anche se a volte soffre ancora di incontinenza, soprattutto quando è molto nervosa. “A volte non posso uscire di casa, ma me la cavo bene, Can faccio un vita quasi normale assicura. Inoltre, grazie al neurostimolatore, solo “scappando”“Due o tre volte al giorno, e “in tempo”.

Ora guarda indietro e c’è un episodio che fu specialmente inciso nel fuoco di quei cinque anni. “Il giorno che Ho visto mio figlio piangere perché non potevo uscire di casa. Lì provavo un grande rimorso per aver cercato di togliermi la vita. Mi sono pentito molto”.

Fattori di rischio

Oltre all’età, c’è altri fattori di rischio soffrire di incontinenza fecale, come la presenza di cattive condizioni di salute, limitazioni fisiche generali, diabete, problemi neurologici, broncopneumopatia cronica ostruttiva o malattia infiammatoria intestinale. Soffrono tanto donne Come il Uomo, e anche il bambini.

Il trattamento principale è il formazione scolastica Y cambiamenti di abitudine necessario per ridurre la possibilità di perdita involontaria di feci. La prima fase, per tutti i pazienti, è la corretta attuazione della dieta, modificare il abitudini alimentari e regolare il traffico intestinale. Altri trattamenti passano attraverso i farmaci e persino la chirurgia riparativa.

Gli anni “più duri”.

“L’incontinenza fecale mi ha toccato tutte le sfere della mia vita: il Sociale, il famiglia, il lavoro duro e faticoso e anche il sessuale”, conto da parte tua Angeli Roca, 64enne residente a Cambrils (Tarragona) e presidente dell’Associazione Incontinenza (Asia). Ne soffre da 23 anni, in seguito alla nascita del suo terzo e ultimo figlio. “Era un consegna del forcipe, traumatico, difficile, che mi ha lasciato con incontinenza fecale. E quello che doveva essere il momento più felice della mia vita è diventato il più triste”, Aggiungere. I successivi 10 anni della sua vita furono “il più difficile”.

Prima di allora, Àngels l’aveva fatto un lavoro che l’ha “realizzata”: era pubbliche relazioni per ristoranti e locali notturni, qualcosa che ha coinvolto a “vita sociale molto intensa”. Quando è tornata al lavoro dopo il terzo parto, lo era incapace di “verbalizzare” ciò che gli stava accadendo. “Ma quando è successo a me, ho dovuto andarmene perché avevo un cattivo odore. Ero ansioso di pensare se mi sarebbe successo al prossimo incontro o evento”, ricorda. È successo “a qualsiasi ora del giorno”, dice. “Senza accorgersene. È molto invalidante”.

Àngels finì per lasciare il lavoro, abbandonò tutta la sua vita sociale e si trasferì addirittura, insieme a tutta la sua famiglia, in un altro comune. “Ho trascinato la mia famiglia con il mio problema. Non so se ho fatto bene. Perché la cosa peggiore di tutte era la vita familiare. Affinché le persone non dicessero ai miei figli che la loro madre puzzava, ho smesso di andare a tutto ciò che era importante per loro, come gli atti di fine corso. Ho perso il meglio di loro. I primi passi del mio piccolo figlio… Non andavo al parco con lui, non andava a scuola”, racconta Àngels.

Ha colpito anche il suo vita sessuale perché, per quanta “fiducia” ci fosse, lei si “invalidava”. “Ti vergogni, non vuoi fare sesso perché sai che, in un dato momento, in ogni relax, fai da te”, confessare.

Secondo i dati asiatici, Il 25% delle persone con incontinenza fecale ha smesso di viaggiare, il 27% ha smesso di fare sesso e più del 65% non ne parla nemmeno con la famiglia.

“Infermiere: abbiamo bisogno di te”

Dopo 10 anni di tentativi “quasi di tutto”, i medici iniziarono a testare con Àngels il “neuromodulazione sacrale”, che consiste nell’impianto dello stesso dispositivo utilizzato da Maite. “Te lo hanno messo nella natica del culo ed è collegato con un cavo nella radice sacrale”, spiega. Le ha dato “qualità della vita” (“Posso andare in bicicletta”, esemplifica), mentre prima che la sua vita “dipendesse da un lavandino”.

Ora hai tre nipoti e assicura che “niente di loro” vada perso. In questo modo recupera il tempo che non ha potuto trascorrere con i suoi figli. Àngels finisce per rivendicare il ruolo degli infermieri: “Abbiamo bisogno di loro al nostro fianco. A volte, con a domanda sistematica -Hai l’incontinenza?- Ci possono aiutare. Sono il più vicino, che ci danno più fiducia e con chi abbiamo meno vergogna”.