Dalla moda galiziana alla moda galiziana

Quando è stato confermato che Yolanda Díaz avrebbe visitato Siviglia durante la recente Fiera di aprile, la domanda che aleggiava sull’atmosfera festosa di quei giorni non era cosa avrebbe fatto nella capitale andalusa, ma come ti vestiresti. La prima domanda era già stata risolta in anticipo: date il vostro inequivocabile sostegno alla coalizione Por Andalucía che parteciperà alle prossime elezioni regionali. Ma che dire della risposta al secondo? Questo poteva essere saputo solo quando ha compiuto un atto di presenza pubblica. E la fede che non ha deluso. Yolanda ha scelto per l’occasione un abito rosso a pois, aderente alla silhouette con un fiore sul fianco. Ai piedi, espadrillas con zeppa, comode “ma” alte; una cintura dorata e orecchini alle orecchie completavano il definito in alcuni casi il “look da flamenco” del politico che, però, aveva già indossato lo stesso modello in due precedenti occasioni. Ed è che, come lei stessa ha riconosciuto, scoprono che le sue “ripetizioni” sono un aspetto che non la preoccupa minimamente… né che i capi che sceglie non sono caratterizzati da un abbigliamento di alto prezzo. Yolanda Díaz è diventata la galiziana alla moda e, senza complessi, si vanta di tutto quello che può e gli fanno indossare la moda galiziana ovunque vada, come ha confermato in una dichiarazione alla rivista Yo Dona: “Indosso quasi sempre cose economiche e alla moda galiziana. Di recente sono andata ad un evento con un vestito di Zara che mi è costato 30 euro. Prendo tutto, mescolo molto. Ma io amo la moda, sì”.

Alla Fiera di Aprile di Siviglia per la prima volta come Vice Presidente del Governo. Un piacere condividere la gioia di stare insieme. pic.twitter.com/fZQ6YebFTb – Yolanda Diaz (@Yolanda_Diaz_) 5 maggio 2022

Fino a quando non ha fatto il suo salto alla politica di stato, in Galizia, ovviamente, questa sfaccettatura non era nota moda a quel promettente leader di Esquerda Unida, figlia di una storia di sindacalismo, di cui si intuiva un carattere piuttosto timido, colpevole di assistere a manifestazioni pubbliche preoccupato di non attirare eccessiva attenzione, basato su un’immagine più proletaria e anni Settanta “progressista”, coerente con la loro ideologia operaia o, se preferisci, con la ragazza della canzone di Pepe Domingo Castano, un vero classico: “Indossa jeans e maglietta… con le foto”. Tuttavia, nei suoi primi mesi da ministro ha già cominciato a fare scalpore, e in certi ambienti non proprio in meglio. È stata accusata di imitare il Regina Letizia e la coincidenza dell’abbigliamento tra i due era oggettivamente un dato di fatto. A questo punto, però, è anche vero che ciò che si interroga è chi imita chi?

L’esempio di Beiras

Cercando spiegazioni senza uscire dalla scena politica galiziana, forse dobbiamo cercare quella fase in cui Yolanda Díaz ha mantenuto stretti contatti con il carismatico leader nazionalista Xosé Manuel Beiras, conversazioni che sono culminate nella costituzione di una coalizione di sinistra (AGE) di successo la cui modello ha mostrato la strada a quella di quell’incipiente Pablo Iglesias. Beiras aveva fatto irruzione nella campagna per le elezioni regionali del 1989 (le prime che vinse Manuel Fraga Iribarne) con un look dinamico che ha stupito gente del posto e sconosciuti per l’appropriata combinazione dei loro vestiti, cappello compreso. Un’immagine moderna che contrastava con quella che aveva indossato fino ad allora da tipico professore alla Facoltà, nel suo caso di Economia, che è quello che era e da dove veniva. Yolanda fu incoraggiata in quel momento a seguire quel percorso intrapreso da Beiras? Se è così, ci è voluto ancora del tempo per metterlo in pratica.

Il fatto è che da quando ha accettato la carica di ministro del Lavoro, Díaz si è alternata “look informali” con capi eleganti e all’avanguardia. Sebbene non disdegni alcun colore, di solito il rosso, il bianco e il nero sono i suoi preferiti. Si afferma che lui impazzisce per le giacche a quadri ed è sempre più frequente vederla indossare modelli che non possono più passare inosservati e che l’hanno collocata ai vertici dei politici più eleganti della Spagna e, allo stesso tempo, secondo i sondaggi del CSI, salire al posizioni di vertice dei membri più stimati del governo.

È a questo punto, in quello della politica, che bisogna fermarsi, poiché, non dimentichiamolo, siamo di fronte a una politica di razza e genetica in cui la scelta di una certa immagine non è, non può essere, unicamente motivata dal caso né per la sua devozione alla moda: che è attratto kamala harrisla vicepresidente americana, va ben oltre il fatto che la sciarpa bianca annodata sia uno dei suoi accessori più usati negli eventi pubblici, compreso il suo pubblico con il Papa Francesco.

Il messaggio è, ovviamente, anche una parola chiave in tutta questa faccenda e, articolo di più, parafrasando McLuchan, oseremo ancora dire che “il messaggio è il mezzo” (o era il contrario?). Quando successe a Pablo Iglesias come vicepresidente, Díaz ha chiarito che credeva che la politica dovesse essere femminilizzata, che sembra stia ottenendo con la sua immagine. Ed è così che la moda, il suo modo di intendere la moda, è diventata uno dei suoi strumenti, al punto che non mancano gli esperti che pensano di poter intuire sottili messaggi ideologici nel suo styling.

il giornalista Patrizia Centenoautrice, tra le altre, del libro “Politica e moda, l’immagine del potere”, non esita a collocarla tra le donne che incarnano il potere nel mondo di oggi, all’apice della Giacinta Ardern (Primo Ministro della Nuova Zelanda), santa marina (Primo Ministro della Finlandia), Alessandria Ocasio-Cortez (noto attivista politico americano) e Camila Vallejo (Ministro Segretario Generale del Governo del Cile), tutti, non a caso, di sinistra. Di sinistra? Sì, di sinistra, ma il fatto è che, come afferma Centeno in un’intervista concessa a El Periódico de Cataluña, in realtà “è la sinistra che crea le mode. Ma c’è un momento in cui te lo dicono no, non ne hai il diritto. Nelle leggi suntuarie non avevi diritto al velluto, né a vestirti di rosso, né a indossare gioielli e ci credi. Ed è come se dicessero che le persone umili non hanno diritto all’istruzione né alla gastronomia né alla bellezza, e tu lo accetti. Siamo pazzi? All’inizio del 20° secolo, gli anarchici, gli igienisti, difendevano il diritto di vestirsi bene. La distinzione dell’abbigliamento tra i sessi inizia nel diciottesimo. I borghesi hanno diluito la differenza di classe indossando giacca e cravatta”. Ciò che, inoltre, piace a Patrycia Centeno di Yolanda Díaz è che “accetta le critiche per essere elegante e fashionistaè molto coraggioso perché vede la moda come un segno di rispetto, un rafforzamento del suo messaggio”.