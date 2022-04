dal vivo | La BCE specificherà la fine degli acquisti di APP nella sua prossima riunione di politica monetaria

La decisione di politica monetaria della Banca centrale europea (BCE) e la successiva conferenza stampa del suo presidente, Christine Lagarde, sono state meno energiche sul completamento degli acquisti di attività rispetto alle aspettative del mercato e hanno lasciato una sensazione generale che la banca centrale stia valutando , al massimo, un rialzo dei tassi quest’anno, se ne intraprende uno tra settembre e dicembre.

Il presidente della Bce si è adoperato per trasmettere ai mercati che da mesi la banca centrale normalizza la sua politica monetaria, dal dicembre dello scorso anno. E che è sulla buona strada per porre fine allo stimolo, che finirà per portare a un aumento dei tassi. Ma Lagarde ha chiarito che “non ci siamo ancora”.

Lagarde ha insistito sul fatto che la banca centrale finalizzerà gli acquisti del programma APP nella sua prossima riunione che, tenendo conto che si terrà a giugno, dà chiari indizi che, almeno ad aprile e maggio, gli importi segnati saranno rispettati.

Il presidente della Bce ha anche sottolineato la lenta crescita dell’eurozona, di pari passo con l’elevata inflazione.