Dai un tocco di classe al tuo terrazzo con queste applique ecologiche di Lidl

L’illuminazione è uno degli aspetti più fondamentali da considerare nella nostra casa, sia all’interno che negli spazi esterni, poiché ogni luogo necessita di buoni punti luce per quando non c’è luce naturale e vogliamo utilizzarli. Oggi ti mostriamo un applique da parete di Lidl che è perfetto per creare un’atmosfera luminosa e piacevole nel tuo terrazzo e che ti piacerà usare… sta spopolando nelle vendite!

Le terrazze diventano i luoghi preferiti di qualsiasi casa quando arriva la primavera e il tempo inizia a migliorare, le temperature aumentano e diventa molto piacevole godersi terrazze, giardini, cortili e altri spazi esterni. Per goderti ancora di più il tuo terrazzo, un punto di luce sarà molto importante per creare un’atmosfera piacevole e, se lo desideri, anche romantica in qualche momento.

Il fantastico applique da parete di Lidl per il tuo terrazzo

Stiamo parlando del Applique solare LED da parete, un fantastico punto di luce da posizionare nel tuo terrazzo che ha caratteristiche che lo renderanno uno dei tuoi elementi preferiti in casa, oltre ad essere super funzionale è anche decorativo grazie a un’estetica molto accattivante, ideale per questo tipo di spazi. Attualmente ha un prezzo di soli 7,99€, un vero affare considerando quanto potrai sfruttarlo.

Caratteristiche sorprendenti dell’applique di Lidl per il terrazzo

Questo fantastico applique di Lidl per il terrazzo ha una funzionalità incredibile, con caratteristiche quali accensione automatica al buio, sensore di movimento e sensore di oscurità, oltre ad essere resistente alle intemperie e con protezione contro i getti d’acqua, il che lo rende ideale per gli spazi esterni. Offre illuminazione ambientale e un’illuminazione brillante aggiuntiva quando rileva movimento, funzionando con energia solare indipendente dalla rete.

Nonostante abbia un sensore per accensione e spegnimento automatico, può essere spento manualmente se lo desideri. Ha una portata di copertura di 2-5 metri, con un flusso luminoso massimo di 200 lm e un angolo di copertura del sensore di movimento di circa 90°. Con dimensioni di 10,5 x 13 x 8 cm, il pacchetto di vendita include una batteria agli ioni di litio, già integrata nell’applique, e i materiali e le istruzioni per l’installazione.

Un tocco di luce affascinante per il tuo terrazzo

Se vuoi aggiungere un punto di illuminazione interessante al tuo terrazzo ora che con la primavera inizierai a godertelo di più, senza dubbio questo applique di Lidl per il terrazzo sarà una scelta eccellente che ti conquisterà.

