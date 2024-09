Dai mari e porti ai campi di basket: così Lidl e Gravity Wave uniscono ambiente e sport

Dal momento in cui hanno annunciato la loro collaborazione nel giugno del 2023, Lidl e Gravity Wave hanno rimosso oltre 15.000 chilogrammi di reti da pesca e plastica dal fondo del Mar Mediterraneo e dai suoi porti, riciclandoli per dare loro una seconda vita come tavole e reti da basket che stanno ora venendo installate nelle varie canestri delle Baleari.

Un’iniziativa incentrata sul riciclo e lo sport

Finora, sono state già implementate due delle 22 canestri che saranno posizionate durante l’anno nei campi da basket delle isole. In totale, saranno 11 i luoghi che saranno equipaggiati e il processo è già iniziato nel polisportivo municipale Mateu Cañellas a Inca, come riportato in un comunicato dell’azienda.

I due partner hanno promosso questa iniziativa a favore dell’ambiente, dell’economia circolare e dello sport, coinvolgendo una comunità di pescatori tradizionali e porti del Mediterraneo, principalmente a Palma, Ibiza, Pollença, Alcúdia, Santanyí, Andratx, Cala Rajada, Portocolom e la Colònia de Sant Jordi.

Il processo di recupero e riciclaggio

Attraverso l’attività di raccolta di Gravity Wave, sono state recuperate reti da pesca scartate che causano gravi problemi ambientali. Una volta che queste reti sono in porto, vengono trasportate al centro di riciclaggio partner di Gravity Wave a Valencia, dove vengono trattate e lavorate per la loro successiva rivalutazione.

Questo progetto non solo mira a realizzare l’obiettivo di Lidl di proteggere i mari e gli oceani, ma anche di dare una seconda vita e utilizzo alla plastica. Studi come Stop the Flood of Plastic dell’organizzazione WWF rivelano che il Mar Mediterraneo è la superficie d’acqua più inquinata da plastica nel mondo.

L’impegno di Lidl per l’ambiente

Di recente, l’azienda ha annunciato un accordo di collaborazione internazionale con WWF che durerà cinque anni e che ha come obiettivi principali la conservazione della biodiversità, la gestione responsabile dell’acqua, la protezione del clima e la promozione di catene di approvvigionamento sostenibili.

“L’impegno di Lidl con l’ambiente e l’economia circolare non si limita alla riduzione della plastica, cerchiamo una seconda vita per questo materiale e quindi ottimizziamo le risorse”, afferma Michaela Reischl, direttrice di RSC di Lidl Spagna.

La strategia globale ‘REset Plastic’

Questa azione fa parte della strategia globale di Lidl REset Plastic, che l’azienda ha promosso negli ultimi anni, basata su cinque aree di intervento – REduce, REdesign, REcycle, REthink e Collect -. Ha tra i suoi obiettivi raggiungere entro la fine del 2025 la riduzione dell’uso della plastica del 30%, l’utilizzo di almeno il 25% di materiale riciclato e garantire la riciclabilità degli imballaggi di marca propria.

Sostenibilità e sport

Questa iniziativa ha visto la collaborazione di Carlota Bruna, nutrizionista e dietologa riconosciuta anche per il lavoro che svolge sui social network a favore della sostenibilità e di Amaya Valdemoro, ex giocatrice di basket spagnola considerata una delle migliori nella storia di questo sport in Europa.

Amaia Rodríguez, CEO e Co-Fondatrice di Gravity Wave, afferma che “avere partner con una strategia così solida nella riduzione della plastica come Lidl, ci ha permesso di fare uso dell’innovazione in questo progetto e offrire una nuova vita ai plastici e alle reti, creando le nostre prime canestri da basket realizzate con materiale riciclato”.

