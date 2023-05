Da Zara Home troverai a prezzi convenienti l’elettrodomestico perfetto per tenere in ordine i tuoi piatti.

Da Zara Home troverai a prezzi convenienti l’elettrodomestico perfetto per tenere in...

I piatti sono uno di quegli elementi essenziali in ogni cucina domestica, indipendentemente dal numero di persone che vi abitano o dalle loro diverse caratteristiche; indubbiamente tutti abbiamo bisogno di piatti per servire i diversi pasti che ci prepariamo durante il giorno. Oggi ti mostriamo l’accessorio di Zara Home per la cucina che è perfetto per tenere i tuoi piatti organizzati e che ti cambierà la vita non appena scoprirai quanto meraviglioso è… e ora è scontato a un prezzo imbattibile!

Zara Home è uno dei negozi di arredamento e casa di riferimento nel nostro paese, un punto di riferimento che ha successo in tutto il mondo poiché ha negozi in più di 50 paesi grazie a un catalogo pieno di stile, design, funzionalità e prodotti con un’eccellente rapporto qualità-prezzo. Il negozio galiziano, che fa parte del gruppo Inditex, offre praticamente tutto il necessario per equipaggiare la tua casa dall’alto in basso senza che tu abbia bisogno di nulla.

Lo scolapiatti di Zara Home ad un prezzo stracciato

Si tratta dello Scolapiatti metallico, un accessorio che ti sarà utile nella tua cucina per mettere a seccare i piatti quando li lavi, in modo che si asciughino mentre sono ben organizzati e posizionati, senza che si urtino l’uno contro l’altro. Grazie ai saldi nel negozio galiziano, puoi portarlo a casa a metà prezzo, dato che il suo importo iniziale di 25,99€ è ora sceso a soli 12,99€: un affare che non puoi lasciarti sfuggire!

Questo fantastico scolapiatti di Zara Home ha una struttura in metallo inossidabile (100% ferro), quindi anche se viene costantemente bagnato dall’acqua dei piatti non si rovinerà. È un accessorio leggero e compatto, con la capacità di contenere fino a 11 piatti, di qualsiasi dimensione. Per quanto riguarda le sue misure, sono 18 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 27 cm di profondità, con un peso approssimativo di 830 g.

Ideale per posizionarlo nella zona del lavello e far asciugare comodamente i piatti quando li lavi a mano, è di colore bianco, quindi si integrerà perfettamente con qualsiasi stile decorativo o colore che hai in quella zona della cucina.

Se vuoi tenere i tuoi piatti ordinati e ben posizionati per un’efficace asciugatura, questo scolapiatti di Zara Home è l’ideale per farlo, essendo anche un accessorio perfetto per averli sempre lì posizionati e utilizzarne solo uno quando devono asciugare.

5/5 - (4 votes)