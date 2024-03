Da Vicky Martín Berrocal a María Pombo: 5 look che puoi copiare per essere perfetta durante la Settimana Santa

La moda durante la Settimana Santa: cosa indossare?

Arriva la Settimana Santa e insieme a essa la solita domanda su cosa indossare per le celebrazioni e gli eventi tipici di questo periodo. Dagli abiti eleganti per le processioni ai vestiti informali per le riunioni di famiglia, la moda gioca un ruolo importante in queste festività.

Per questo motivo, sempre più donne si rivolgono ai social media per trovare ispirazione e scegliere lo stile perfetto. Qui entrano in gioco le influencer e le esperte di moda, che sono diventate vere e proprie muse per aiutarti a combinare i capi infiniti del tuo guardaroba.

Completo marrone cioccolato

Questa stagione, la tendenza principale è abbinare i tuoi capi di base con tonalità di marrone cioccolato. È il momento di mettere da parte il nero che hai indossato per anni e dare spazio a questo colore. Una delle celebrità che ha elevato questo trend è stata Vicky Martín Berrocal. La stilista è diventata una fonte di ispirazione per le donne di tutte le età, grazie ai suoi outfit all'avanguardia e pieni di personalità.

Da appassionata di moda, Berrocal non ha resistito alla tentazione di abbinare questo colore molto in voga. Ha indossato un completo della sua stessa marca, Victoria, composto da un top lungo a maglia con manica a pipistrello e pantaloni a zampa coordinati. Questo look può essere di ispirazione per qualsiasi giorno di questa Settimana Santa.

Gonna midi e top senza maniche

Il protagonista indiscusso di questo outfit di Rocio Osorno è il top bianco con collo a dolcevita. Si distingue per le sue pieghe sul petto che creano un effetto drappeggiato, offrendo un design elegante e senza tempo in pelle bianca. Sebbene la pelle tenda a scaldare, la manica a svasata permette alle braccia di essere completamente esposte all'aria , ideale per compensare la mancanza di traspirazione di questo materiale.

Top con scollo a barca e pantaloni fluidi

Se c'è uno scollo che si è affermato come uno dei preferiti di questa stagione, quello è lo scollo a barca. Lo ha dimostrato l'influencer e designer Carmen Pastor in uno dei suoi ultimi post sui social media. Ha scelto un top a maniche lunghe rosso di Stradivarius, abbinato perfettamente con un pezzo fondamentale del guardaroba, dei pantaloni fluidi neri. Inoltre, ha dimostrato che gli accessori sono fondamentali in ogni outfit, aggiungendo a questo look orecchini della sua stessa marca, fatti con verdure, e una borsa personalizzata di In Ve De Flores.

Blazer e shorts

María Pombo ha scelto un completo di giacca e pantaloncini grigi, abbinati a un maglione polo verde e una t-shirt bianca basic. Inoltre, nel caso in cui le temperature si facessero sentire, l'imprenditrice ha indossato un trench corto color cammello con una stampa di tigre. Per quanto riguarda gli accessori, la creatrice di SuaveFest ha aggiunto una borsa di pelle verde con borchie di Longchamp, stivali cowboy alti con punta arrotondata, calze nere e occhiali da sole con montatura nera.

Completo da sarta

Arancha Morales è diventata un punto di riferimento per il suo stile che sfoggia davanti alle telecamere. Di recente, ha catturato l'attenzione dei suoi oltre 30 mila follower indossando un abito viola disegnato da Hannibal Laguna. Un due pezzi ideale da indossare con i tacchi e godersi il profumo dell'incenso nelle strade.

