Da Pull&Bear trovate i pantaloni cargo metallizzati che stanno bene con tutto

I pantaloni cargo sono uno dei modelli che ci hanno conquistato già da un paio di anni. Se ancora non ne hai un paio, non c’è niente di meglio che questi pantaloni cargo metallizzati di Pull&Bear. Il marchio è stato uno dei primi ad inserire questo modello nel proprio catalogo e, ora che la maggior parte delle aziende propone almeno un paio di modelli di pantaloni cargo per ogni collezione, le proposte di Pull&Bear sono tra le migliori in termini di rapporto qualità prezzo.

Ecco i pantaloni cargo metallizzati ideali per l’inverno

Sono perfetti per la mezza stagione, sia in autunno , sia in primavera, ma possono essere utilizzati anche durante la stagione invernale con i giusti accessori. Grazie alle diverse tasche, ai passanti e alla chiusura con cerniera e bottone, questi pantaloni cargo metallizzati sono particolarmente indicati per chi è alla ricerca della praticità senza rinunciare allo stile.

Il tocco metallizzato, poi, non passerà di certo inosservato. Noi consigliamo di abbinare i pantaloni cargo di Pull&Bear ad una bella camicetta, camicia o cappotto nero e una calzatura semplice, in modo che questo capo possa essere messo in risalto. Combinandolo invece con top in paillettes o stampe più decise, otterremo di certo un look originale.

Come prendersi cura di questo capo

Questi pantaloni cargo metallizzati sono lavabili in lavatrice a 30°C, facendo attenzione a non utilizzare né candeggina, né smacchiatori. Non si possono stirare ma possono essere messi in asciugatrice a bassa temperatura per averli subito pronti da indossare.

Lo stile ad un piccolo prezzo

Questi pantaloni cargo metallizzati sono disponibili nelle taglie dalla 32 alla 46 ad un prezzo di 35,99 euro. Se siete alla ricerca di un prodotto originale che vi permetta di distinguervi e di essere al centro dell’attenzione, questi pantaloni cargo metallizzati sono quello che state cercando.