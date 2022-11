Da Primark trovate il prodotto perfetto per rendere il vostro salotto accogliente

Primark non è più solo un gigante della moda low cost: la sua sezione dedicata alla casa è una delle più apprezzate dai suoi clienti e, dato che siamo ormai nel periodo pre-natalizio, sarà bene scoprire le novità in merito, mettendo in evidenza un prodotto che è ormai diventato il “top seller” di questo negozio. Scopriamo il prodotto Primark perfetto per rendere accogliente il vostro salotto, che renderà anche la vostra tavola la più elegante di tutte per le prossime settimane.

La magia delle candele più belle

Tra i diversi prodotti per decorare la nostra casa disponibili nella sezione Primark Home non mancano certo questi accessori speciali. La nuova gamma di prodotti Primark Home presenta non solo tutto ciò che ha a che fare con le decorazioni natalizie e le luci di Natale, ma anche delle candele, tra le quali una in particolare è già diventata il prodotto preferito dai clienti di Primark. Ci riferiamo alla candela da tavolo effetto marmo. Una candela elegante che ha un design a forma di rettangolo, simile a quello di una piccola torre e che è coronata da un tappo color oro che dovremo rimuovere ad ogni utilizzo, poiché la sua funzione è quella di proteggere lo stoppino quando non è acceso.

È la candela ideale da collocare in salotto, per donare un’atmosfera accogliente e calda alle vostre serate e notti autunnali, ma potete anche lasciarla spenta e utilizzarla come semplice oggetto decorativo.

Più stile alla vostra tavola

Acquistandone due o tre e disponendole alle estremità e al centro della tavola, potete realizzare una bella decorazione per le festività. La candela è di un colore nero molto intenso, che simula il marmo, anche se non è l’unico modello disponibile. La stessa candela, con tappo dorato è disponibile da Primark Home anche nei toni del grigio, che ricordano molto il marmo antico. Le candele di Primark Home hanno un prezzo di 6 euro cadauna e, combinate insieme, daranno alla vostra cosa un bel tocco elegante. Potrete inoltre utilizzarle durante tutto l’anno per tutte le occasioni speciali o, come abbiamo già detto, come semplici elementi decorativi.