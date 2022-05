Da ‘#PioliOut’ a ‘Pioli è in fiamme’: come il tecnico rossonero Stefano Pioli ha conquistato cuori, menti e uno scudetto

Mentre il Milan alza il trofeo di Serie A, l’impatto del suo allenatore, Stefano Pioli, non può essere sottovalutato. È stato nominato nell’ottobre 2019 dopo che il club ha deciso di licenziare Marco Giampaolo e i tifosi hanno “accolto” Pioli con diffidenza. L’hashtag #PioliOut è andato di moda su Twitter per giorni dopo il suo arrivo e l’opinione generale era che fosse un povero sostituto che era solo al lavoro perché il Milan non poteva nominare Luciano Spalletti poiché era ancora sotto contratto con l’Inter, rivale di crosstown. nonostante fosse stato sostituito da Antonio Conte.

I tifosi rossoneri speravano in qualcosa di diverso, dopo aver sperimentato il fallimento di Giampaolo e aver visto l’Inter nominare Conte solo pochi mesi prima di voler fare un tuffo. Hanno un lavoratore. Due anni e mezzo dopo, dopo aver battuto l’Atalanta per mettere il Milan sull’orlo dello scudetto, l’intero San Siro cantava la canzone Liberati dal desiderio, cambiando il testo in “Pioli è in fiamme”. In qualche modo Pioli era riuscito a cambiare tutto.

Pioli è un grinder, uno di quei manager il cui focus è incessantemente sul campo piuttosto che un leader mediatico, carismatico, che fa gran parte del proprio lavoro in conferenza stampa. Ed è così che ha operato quando è arrivato al club. Le cose però non sono andate bene all’inizio del suo viaggio con il Milan. Ha esordito con solo tre vittorie nelle prime dieci gare di Serie A, comprese alcune sconfitte decisive contro Juventus e Atalanta, che hanno battuto i rossoneri 5-0 a Bergamo, segnando probabilmente il momento peggiore della loro storia recente. Ma quel gioco è stato un punto di svolta e il momento chiave per capire perché questo viaggio ha avuto così tanto successo negli ultimi mesi.

Fu allora che Pioli e il consiglio iniziarono a lavorare su qualcosa di diverso. La stessa notte Zlatan Ibrahimovic e il suo agente Mino Raiola hanno ricevuto una telefonata da Paolo Maldini che diceva: “Abbiamo bisogno di te qui”, ha detto l’attaccante svedese dopo aver firmato il contratto. Zlatan aveva preso in considerazione il Napoli, ma in seguito il suo accordo con il Napoli è fallito quando il club si è separato dall’allenatore Carlo Ancelotti e Zlatan sapeva che era necessario al suo ex club. Ibrahimovic è stato annunciato una settimana dopo e quello è stato il momento in cui la mentalità vincente è stata immediatamente riportata al club. Anche i fan erano entusiasti e tutti potevano respirare un’aria diversa.

In campo le cose non sono cambiate così rapidamente e i rossoneri hanno faticato un po’ di più, ma poi tutto è cambiato con l’epidemia di COVID-19 che ha fermato la Serie A per tre mesi. Probabilmente ha salvato il lavoro di Pioli. L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, si era avvicinato a Ralf Rangnick, l’uomo che ha appena concluso il suo periodo ad interim a bordo campo del Manchester United, e avevano effettivamente raggiunto un accordo per lavorare insieme. Rangnick voleva una vera rivoluzione con i giocatori più giovani, probabilmente senza Ibrahimovic ad esempio, e il suo ruolo doveva essere contemporaneamente allenatore e direttore sportivo. Non solo ciò avrebbe posto fine al periodo di Pioli al club, ma anche il rapporto di lavoro con la leggenda del club Paolo Maldini, che attualmente è il direttore tecnico del club.

Tutto doveva essere annunciato a fine stagione, ma dopo la ripresa della Serie A la forma del Milan è migliorata notevolmente e non ha perso una sola partita da giugno ad agosto. Il direttore sportivo Ricky Massara e Paolo Maldini riescono a far cambiare idea a Gazidis, e subito dopo l’ultima partita giocata Pioli viene confermato per la stagione successiva. E’ stata una grande vittoria per Pioli che ha costruito la sua reputazione con i suoi risultati e ha sfruttato le prestazioni in campo della sua squadra per far cambiare idea all’amministratore delegato del club. Visto che probabilmente ha anche salvato il lavoro a Maldini, spiega quanto siano diventati vicini Maldini e Pioli da allora.

Naturalmente, la stagione 2020/21 doveva essere un successo, la tregua doveva durare. Ed è stato sicuramente quando il Milan è arrivato secondo in Serie A ed è tornato alla fase a gironi della UEFA Champions League sette anni dopo l’ultima trasferta. Anche Maldini e Massara hanno lavorato per potenziare il talento della squadra, portando giocatori chiave come Mike Maignan dopo il fallimento dei colloqui del portiere Gigio Donnarumma per un nuovo accordo, o giocatori come Sandro Tonali che si è confermato dopo una prima stagione difficile con la maglia del Milan. Insomma, è stato un mix perfetto tra Maldini e Pioli a costruire questo progetto che ha finito per vincere lo scudetto undici anni dopo l’ultima volta.

La carriera di Pioli è stata a volte difficile. Ha vissuto la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori mentre era allenatore della Viola nel 2018, una tragedia che può cambiare qualcuno come persona oltre che come allenatore. Domenica ha finalmente conquistato il suo primo scudetto, il coronamento della sua carriera fino ad oggi. Lo stesso uomo che era indesiderato dai fan è diventato il loro idolo. Ora Pioli è “in fiamme” e non ha intenzione di fermarsi. E domani si torna al lavoro