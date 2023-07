Da modella a salvatrice di vite: questo è il prodotto di Kim Kardashian che ha salvato una donna da una sparatoria.

Esistono capi d’abbigliamento che possono esaltare la nostra figura e nel frattempo salvarci la vita. Questo è il caso del body della marca della celebrità Kim Kardashian, che sembra abbia salvato una donna da una sparatoria.

Il marchio di Kim Kardashian, Skins, offre una varietà di capi d’abbigliamento, tra cui un body che modella la nostra figura e che, da adesso in poi, potrebbe essere utile anche per altre cose.

Il prodotto di Kim Kardashian che ha salvato una donna da una sparatoria

Secondo quanto racconta sui suoi social la giovane che ha tratto beneficio da questo famoso body, a gennaio si trovava a Kansas City, negli Stati Uniti, e mentre aspettava una sorta di taxi, ha assistito a qualcosa di insolito. Vale a dire, è stata colpita più volte da spari.

La ragazza è riuscita a raccontarlo, ovvero è sopravvissuta a questo attacco e afferma che l’abbigliamento di una delle influencer più famose di questi tempi, Kim Kardashian, è stata quella che l’ha tenuta in vita.

Ma perché e cosa è successo? In un video, la ragazza racconta che sotto il vestito indossava una cintura modellante di Skims, il marchio della celebrità. Questo body le ha salvato la vita perché, secondo lei, le stava davvero stretto e per questo ha impedito che si sanguinasse anticipando un tragico epilogo.

Per questo motivo, non ha perso tempo a fare un video spiegando ciò che le è successo e raccomandando a tutti questo body. Infatti, ha commentato che comprerà più modelli di questo perché così potrà indossarli ogni giorno per qualsiasi evenienza nella vita.

La storia non finisce qui perché la ragazza è diventata famosa soprattutto grazie a Kim Kardashian stessa, che ha condiviso questo commento e le ha inviato un emoji, quella delle mani in preghiera che tutti conoscono e che di solito usiamo quando desideriamo qualcosa molto o stiamo supplicando. È uno dei più usati al giorno d’oggi.

Come vediamo, ci sono molti vestiti che sorprendentemente ci servono per molte altre cose. Di solito questo non succede, ma se accade è fantastico perché abbiamo un capo d’abbigliamento che serve per molte cose contemporaneamente.

Comunque, dobbiamo specificare che in Skims ci sono molti body, ma in generale, è abbigliamento che, anche se è intimo nella maggior parte dei casi non dovrebbe essere così stretto. Scegli il tuo fantastico modello.

