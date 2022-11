Da Lidl uno speciale armadio per la biancheria che sta andando a ruba

Fare il bucato è una delle faccende domestiche essenziali, in quanto lavare i vestiti è fondamentale per poterli riutilizzare e mantenerli nelle migliori condizioni di igiene e pulizia.

Lidl inserisce nei suoi cataloghi diversi mobili che possono essere di grande utilità in casa, sempre alla ricerca di quelli che possono suscitare il maggior interesse per soddisfare le richieste e le esigenze di un sempre maggior numero di clienti. Molti articoli veduti dalla catena tedesca sono diventati virali e quello che vi presentiamo oggi ha riscosso un grande successo. Stiamo parlando dell’armadio per la biancheria Lidl.

L’armadio per la biancheria Lidl è essenziale

Questo è l’armadio per la biancheria Lidl. Si tratta di un armadio moderno che vi sarà utile, in quanto dispone di due diversi reparti per separare la biancheria e che potrete utilizzare, ad esempio, per separare i bianchi dai colorati. Attualmente, è scontato del 20%, il che lo rende un pezzo d’arredamento ancora più attraente, con un prezzo finale di 63,99 euro. Un vero affare perché lo userete molto e vale sicuramente l’investimento.

Caratteristiche e dimensioni

Questo armadio per la biancheria di Lidl ha un design moderno con finitura bianca opaca e dispone di due pratiche aperture per la biancheria sporca. Si tratta di un mobile di qualità, resistente ai graffi e facile da pulire grazie al rivestimento in resina melaminica.

Le misure di questo pratico armadio sono 40 cm di lunghezza, 38 cm di profondità e 184 cm di lunghezza, con un peso a vuoto di circa 30,5 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, sia la struttura, sia il frontale sono realizzati in truciolato e sono rivestiti in resina melamminica.

Se volete tenere il vostro bucato separato e ben organizzato, in modo da non dover faticare troppo quando è il momento di mettere la lavatrice, questo armadio lavanderia di Lidl è un’ottima soluzione.