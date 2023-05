Da Lidl, portate a casa la vostra nuova Scala Bestway Flowclear per piscine: un tuffo nel divertimento a soli 79,99 €!

Scopri la scala di piscina Bestway a flusso da 107 cm, perfetta per garantire sicurezza e comodità in piscina. Con una capacità di carico massima di 150 kg, è adatta a piscine fino a 107 cm di altezza. Realizzata con materiali resistenti e dotata di gradini pieghevoli per la sicurezza dei bambini, è l’accessorio ideale per l’estate al prezzo di 79,99 €.

Il caldo dell’estate è sempre più vicino e con esso arriva il momento di mettere in atto tutte le misure per garantire il massimo del comfort e della sicurezza in piscina. La scala di piscina a flusso Bestway è la soluzione ideale per godersi una giornata di relax nella propria piscina in totale sicurezza. Vediamo insieme le principali caratteristiche di questo prodotto.

La comodità della scala Bestway: robustezza e sicurezza in piscina

La scala di piscina a flusso Bestway, con i suoi 107 cm di altezza, è adatta per piscine fino a 107 cm di profondità. La sua capacità di carico massima è di 150 kg, garantendo stabilità e sicurezza anche per gli adulti che ne usufruiscono. La costruzione è semplice e intuitiva, con tre gradini di plastica robusta e un sistema di sicurezza per bambini grazie all’input pieghevole. Inoltre, la scala presenta una costruzione in acciaio tubolare con rivestimento anticorrosivo, garantendo una lunga durata nel tempo.

Materiali di alta qualità: scopri la scala di sicurezza per piscine Bestway

La scala di piscina a flusso Bestway è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui il polipropilene (34,49%), il polyamidi (0,21%), il polietilene (0,05%), il polivinil cloruro (1,03%), l’acrilonitrile copolimero butadiene stirene (0,32%), l’acciaio (0,46%) e il ferro (60,53%). Questi materiali assicurano una grande resistenza e robustezza della scala, rendendola perfetta per l’utilizzo in piscina.

Scala di piscina a flusso Bestway: un’ottima soluzione per il tuo bagno estivo

La scala Bestway è un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono godersi il proprio bagno estivo in maniera sicura e comoda. Grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità, questa scala di sicurezza per piscine si propone come un prodotto affidabile e indispensabile per le calde giornate estive. Inoltre, il prezzo del prodotto è di 79.99 €, un investimento conveniente per garantire il massimo del comfort e della sicurezza in piscina.

In conclusione, la scala di piscina a flusso Bestway rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca una scala di sicurezza per piscine di alta qualità. Con un’altezza di 107 cm, una capacità di carico massima di 150 kg e materiali resistenti e duraturi, questa scala garantirà il massimo della sicurezza e comodità durante i bagni estivi. E tutto questo a un prezzo conveniente: 79.99 €.

4.2/5 - (12 votes)