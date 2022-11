Da Lidl le pentole della nonna a prezzi bassissimi!

Altre novità da Lidl! L’azienda offre alcuni ottimi accessori da cucina per una cottura più rapida dei cibi!

Oye oye! È una grande notizia che dovrebbe far piacere ai clienti affezionati di Lidl: le pentole della nonna sono finalmente tornate sugli scaffali. Ora è il momento di cucinare con gusto!

Le vecchie pentole sono tornate

Ogni volta che si visita la casa della nonna, si assapora un ottimo cibo preparato con molto amore.. Dopo la digestione, ci si pone sempre la stessa domanda: come fa la nonna a rendere il suo cibo così gustoso? Per quanto si cerchi, non si ottiene alcuna risposta.

E anche se vi viene voglia di preparare le stesse ricette della vostra cara e dolce nonna, il sapore non è lo stesso. Eppure avete seguito ogni passo e le spezie non mancano. Caro lettore, basta un solo ingrediente per fare la differenza: la famosa pentola. Proprio così! È essenziale per il successo delle vostre ricette. E buone notizie, Lidl è qui per aiutare.

Lidl ha sempre degli ottimi articoli per essere sempre al top della perfezione! Questa settimana potrete trovare sugli scaffali alcuni ottimi girarrosti in ghisa. Proprio così!Finalmente di ritorno dopo mesi di attesa. Questi piatti hanno la reputazione di essere eccellenti. Sono anche parte della storia di successo di Lidl. Perché ogni pentola sullo scaffale ha una durata di conservazione inferiore a due minuti. I clienti si buttano a capofitto per non lasciarsi sfuggire questo affare.

D’ora in poi, Lidl vi offre qualcosa di nuovo con due modelli in colori diversi. Tutti possono essere adattati ai diversi gusti. Se vi piace la semplicità, scegliete il verde. Se invece volete dare un tocco di modernità alla vostra cucina, allora il vaso rosso starà benissimo sul vostro piano di lavoro. Entrambi i colori hanno un rivestimento smaltato che non si danneggia facilmente!

Lidl promette forza e durata

I bollitori Lidl consentono di per preparare tutti i piatti che volete. Una bourguignon di manzo, un pollo con riso profumato. Ma anche pasta come quella degli chef, o buone tajine. Gustoso! Cuocere a fuoco lento, al vapore o arrostire tutti i tipi di cibo: non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Tutti questi prodotti di Lidl hanno illa particolarità di essere molto resistente. E per una buona ragione! Sono realizzati con una miscela di ghisa di alta qualità. Per questo motivo è possibile cuocere i cibi per diverse ore. E non è tutto! Inoltre, durano nel tempo. Perfetto per tramandare la vostra pepita ai futuri nipoti!

A ciò si aggiunge l’elevata capacità di conduzione del calore. Per questo motivo i cibi si cuociono rapidamente, con una distribuzione uniforme della temperatura durante il processo di cottura. È bene sapere che queste piccole pentole possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di fornello, anche su piani di cottura a induzione. È possibile preparare i cibi anche nel forno, che può resistere a temperature fino a 240°C. Fantastico, vero?

Se siete interessati a questo prodotto, leggete le istruzioni per l’uso, per conoscere tutte le condizioni di utilizzo. E infine, ma non meno importante, il prezzo! Questa pentola da 4 litri pesa 4 kg, con un coperchio da 2,2 kg costa solo 35 euro.

Quindi, a quel prezzo, andiamo da Lidl! Una cosa è certa: queste pentole vi permetteranno di cucinare come facevano le nostre nonne.