Da H&M Home troverete l’accessorio che cambierà il vostro giardino a meno di 10 euro.

Se siete abbastanza fortunati da godere di una bella terrazza o di un bel giardino a casa vostra o nella vostra casa per le vacanze e se state cercando qualcosa che renda i vostri spazi all’aperto ancora più belli, non c’è niente di meglio che aggiungere quel dettaglio che non solo li renda più piacevoli, ma che consenta di godere appieno del vostro giardino o della vostra terrazza. Abbiamo trovato la soluzione ideale: l’accessorio che cambierà il vostro giardino per meno di 10 euro è disponibile da H&M Home.

H&M Home e il suo miglior accessorio da giardino

Avere un giardino o terrazza, anche se non troppo grande, è un vero e proprio lusso, perché ci permette di godere dell’aria aperta e del fresco quando siamo a casa. Per questo dedichiamo particolare attenziona all’acquisto dell’arredamento, per aumentare il piacere di stare fuori o di cenare al tramonto. Tuttavia, la verità è che non possiamo fare a meno anche dei accessori che si possono trovare in negozi come H&M e che non sono solo decorativi, ma anche funzionali.

L’accessorio che abbiamo selezionato per voi sta andando letteralmente a ruba da H&M Home. Si tratta di una piccola lanterna in metallo dal design moderno e minimalista, ideale da abbinare a qualsiasi tipologia di arredo o decorazione presente in giardino.

Design essenziale per un effetto magico

Con i suoi 7,5 cm di larghezza e profondità e 12 cm di altezza, è una bella lanterna in metallo e vetro trasparente, con porta e maniglia. Il suo design ricorda le lanterne di un tempo, ma con una linea più aggiornata e uno stile più moderno. Potete posizionarla dove volete, sia sul prato del giardino, per creare un bel percorso di lanterne, sia appesa a un albero o, naturalmente, sul tavolo della vostra terrazza. Potrete darle un tocco magico con una candela accesa all’interno e non dovrete preoccuparvi dell’atmosfera del vostro giardino fino a quando la candela non si spegnerà.

Il tocco elegante ad un piccolo prezzo

Disponibile nei negozi H&M con sezione Home o sul sito web dell’azienda, questa lanterna pratica ed elegante ha un prezzo di appena 8,99 euro e può essere utilizzata con candele elettroniche o a batteria che durano più a lungo. Se lo desiderate, potete trovarla anche in un formato più grande, di 16,5 cm di altezza e al prezzo di 24,99 euro.