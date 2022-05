Cybercriminali o Robin Hood? Un “ransomware” ti costringe a fare buone azioni per recuperare i tuoi file

Il ‘ransomware‘ continua ad essere una grave minaccia e gli ultimi dati indicano che vicino a due terzi delle aziende sono stati occasionalmente vittime di un attacco. Consiste in un attacco informatico che crittografa i file e i sistemi informatici delle aziende e delle organizzazioni che attacca.

Successivamente, contattano la loro vittima per chiedere un riscatto, di solito finanziario, in cambio del ritorno alla normalità. I sondaggi indicano che se un’organizzazione è stata vittima di ransomware in passato, è più probabile che paghi un riscatto in caso di un nuovo attacco.

Buona volontà

Nonostante sia una pratica abbastanza comune, il ‘ransomware’ rilevato lo scorso marzo in India è molto diverso. Per cominciare, si chiama “Goodwill” (che in inglese significa “buona volontà”) e il suo modus operandi quando infetta un’azienda non è quello abituale.

Gli esperti di cybersecurity di un’azienda indiana CloudSEKche sono quelli che lo hanno scoperto, sottolineano che i cyberattaccanti non chiedono soldi in cambio di riportare alla normalità file e sistemi informatici, ma chiedono invece alle vittime di donare vestiti nuovi ai senzatetto, acquistare menu per bambini senza risorse o pagare cure mediche e sanitarie a persone che non possono permetterselo.

solo soddisfacendo questi tre buone azioni, le vittime dell’attacco di Goodwill potranno tornare alla normalità. Inoltre, devono pubblicare la prova delle loro buone azioni sui social network e che sono “persone migliori“grazie per aver subito quell’attacco.