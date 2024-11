Con l’arrivo dell’inverno, la fragilità del nostro sistema immunitario di fronte ai piccoli malanni quotidiani come raffreddore e stanchezza aumenta. Nutrire il nostro corpo con gli alimenti giusti è essenziale per rafforzare le nostre difese. Una ricetta particolarmente benefica è il curry di ceci agli spinaci, raccomandato dalla dietista Véronique Liesse. Ecco una panoramica di questa ricetta nutriente e informazioni importanti sui suoi ingredienti e sui loro benefici.

Ingredienti principali del curry di ceci

Elenco degli ingredienti

Per preparare questo curry avete bisogno di ingredienti semplici ed accessibili:

300g di germogli di spinaci freschi

1 cipolla

10g di burro

2 cucchiai di olio di girasole o colza

2 cucchiai di polvere di curry

1 grande scatola di ceci cotti (530g sgocciolati)

480g di polpa di pomodoro

200ml di latte di cocco

Fresca coriandolo per guarnire

Sale e pepe a piacere.

I ruoli degli spinaci e dei ceci

Gli spinaci sono una fonte ricca di vitamina C e di ferro, essenziali per un sistema immunitario robusto. I ceci forniscono delle proteine vegetali e delle fibre, sostenendo la salute digestiva.

Vantaggi degli spinaci e dei ceci

Importanza dei nutrienti

L’alimentazione gioca un ruolo cruciale nel sostegno dell’immunità, integrando alimenti ricchi in antiossidanti, fibre e a basso indice glicemico.

I 5 A dell’alimentazione di Véronique Liesse

Secondo Véronique Liesse, una buona alimentazione si basa su cinque categorie :

Anti-infiammatori,

Antiossidanti,

Anti-dysbioses,

Antitossici,

E anti-glicémici.

Dopo aver analizzato i benefici nutritivi degli ingredienti principali del nostro piatto, vediamo ora come preparare questo delizioso curry di ceci agli spinaci.

Passaggi semplici per preparare il curry

Fasi della preparazione

#Fase Istruzioni per la Preparazione 1. Fare saltare gli spinaci: In una padella con del burro, gli spinaci sono appena cotti per qualche minuto poi messi da parte. 2. Cuocere la cipolla e il condimento: Nella stessa padella, la cipolla finemente tritata è saltata con l’olio e il curry. 3. Mescolare gli ingredienti: Aggiungere gli spinaci e i ceci, poi incorporare la polpa di pomodori. Lasciare sobbollire per circa 30 minuti. 4. Incorporare il latte di cocco: Alla fine della cottura, si aggiunge il latte di cocco per un tocco cremoso. 5. Garnire e servire: Il coriandolo fresco è spolverato prima di servire caldo, idealmente con un contorno di riso basmati.

Ora che abbiamo visto come preparare il nostro curry di ceci agli spinaci, esploriamo alcune dritte per rendere questo piatto ancora più gustoso.

Suggerimenti per un piatto ancora più saporito

I benefici del curry

Il curcuma presente nel curry è riconosciuto per le sue proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie, rafforzando ulteriormente l’immunità.

Facilità di preparazione

Questo piatto può essere preparato in soli 15 minuti, rendendolo un’opzione rapida e salutare per le giornate impegnative.

Per concludere, il curry di ceci agli spinaci non è solo una ricetta gustosa ma anche un vero e proprio alleato per la salute.

Il curry di ceci agli spinaci non è solo una ricetta gustosa ma anche un vero e proprio alleato per la salute, particolarmente utile durante la stagione invernale. Integrando questo tipo di piatto nella vostra alimentazione, potrete beneficiare dei vantaggi nutrizionali mentre vi godete un delizioso pasto. Ricette come questa, ricche di antiossidanti e potenti per l’immunità, dovrebbero far parte integrante delle nostre abitudini alimentari per mantenere il nostro organismo in forma. Ricordate che per ottenere effetti ottimali, si raccomanda di adottare una dieta varia ed equilibrata e di integrare regolarmente super-alimenti.

4.4/5 - (7 votes)