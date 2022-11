Come curare gli alberi da frutto in autunno

Come preludio all’inverno e alle sue basse temperature, l’autunno è una stagione fondamentale per la protezione delle nostre colture. Dovrete concentrarvi in particolare su come curare gli alberi da frutto.

In autunno e in queste settimane, mentre molte specie iniziano a prepararsi al freddo, a risparmiare energia e a entrare in una sorta di stato vegetativo, gli alberi da frutto tendono, in questo periodo, ad adattarsi alle esigenze della stagione fredda in cui rinasceranno e, in più di un caso, ci regaleranno i loro gustosi frutti. Prestare attenzione a questi cambiamenti sarà essenziale per preservarli durante l’inverno.

Concimazione. La concimazione è uno dei compiti indispensabili prima dell’arrivo delle nevi, perché proprio come noi, gli alberi hanno bisogno di più energia e sostanze nutritive in inverno, e questo è l’unico modo per ottenerle. Per assicurarsi che siano nutrite nel tempo, è necessario utilizzare un tipo specifico di concime, quello “a lento rilascio”.

Rimozione delle foglie. Come sappiamo, questa stagione è caratterizzata dalla costante caduta delle foglie che tendono ad accumularsi ai piedi degli alberi. Sebbene le foglie secche siano benefiche, quando si bagnano possono produrre più umidità di quanto raccomandato, quindi è consigliabile rimuoverle. Una buona idea è quella di utilizzarle per dare consistenza al vostro compost.

Pacciamatura. La pacciamatura è una procedura essenziale per trattenere l’umidità nel terreno, impedendo la proliferazione delle “erbacce”, come vengono chiamate le specie avventizie invasive.

Riduzione delle annaffiature. Senza smettere di annaffiare, dovreste ovviamente ridurre la quantità d’acqua che mettete a disposizione dei vostri alberi da frutto. Bisogna evitare che si formino pozzanghere intorno ad essi e, se si vuole, si può installare un efficiente sistema di irrigazione a goccia che rilascia piccole quantità d’acqua quando sono effettivamente necessarie.

Potatura. Secondo i suggerimenti dei professionisti, la potatura formativa degli alberi da frutto nell’emisfero settentrionale si effettua tra dicembre e febbraio, tranne nel caso degli agrumi e degli ulivi. In questi casi, una potatura preventiva è importante per assicurarsi che dia frutti di buona qualità. Se non li si pota, la quantità di frutti sarà maggiore, ma la qualità dei frutti sarà inferiore.

