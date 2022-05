Cuffie wireless Sony WH-1000XM5

L’azienda Sony ha presentato una nuova edizione della sua serie 1000X, la cuffie wireless con cancellazione del rumore WH-1000XM5, caratterizzato da un singolare miglioramento delle tecnologie di cancellazione del rumore applicate.

Il dispositivo è stato realizzato con un’avanzata cancellazione del rumore, con due processori che controllano otto microfoni particolarmente efficaci nella gamma delle alte e medie frequenze. Ha la funzione Ottimizzatore NC automatico, che regola automaticamente la cancellazione del rumore in base al volume dell’ambiente. Queste caratteristiche consentono di aumentare la qualità sonora delle apparecchiature e la riproduzione dei bassi, creando una cancellazione del rumore che permette di staccarsi dal suono ambientale a piacimento.

Progettazione e montaggio

Sony ha selezionato con cura i materiali di costruzione. Progettato con una cupola rigida e leggera, il driver da 30 mm utilizza un materiale composito in fibra di carbonio che migliora la sensibilità alle alte frequenze per un suono più naturale. La configurazione include una saldatura senza piombo di alta qualità con oro, per ottenere una connettività e un’ottimizzazione del circuito adeguate, garantire un’esperienza audio cristallina.

Ti consente di goderti l’audio ad alta risoluzione, cablato o wireless, utilizzando la tecnologia di codifica audio adottata da Sony: LDAC. Le alte frequenze verranno ripristinate utilizzando DSEE Extreme che migliora i file musicali in tempo reale.

Queste cuffie sono certificate con 360 Reality Audio.

Forniscono un design rifinito con una nuova pelle morbida e con un cursore non-stop. Il nuovo materiale in pelle sintetica ha una vestibilità morbida che si adatta alla testa, eliminando la pressione sulle orecchie e bloccando i rumori esterni, così possono essere indossati per lunghi periodi di tempo in tutta comodità.

In uso: chiamate

Il dispositivo integra una precisa tecnologia di riconoscimento vocale che utilizza quattro microfoni multidirezionali e un algoritmo di riduzione del rumore basato su AI per isolare accuratamente la voce, mentre la struttura di riduzione del rumore del vento di nuova concezione riduce al minimo il rumore del vento durante le chiamate.

intelligenza applicata

Sony ha dotato questa apparecchiatura di controllo adattivo del suono, quindi viene modificata a seconda della situazione, riconoscendo i luoghi che l’utente frequenta di più e regolando correttamente i parametri del suono ambientale.

Hanno Quick Access, per configurare le cuffie per riprendere la riproduzione di Spotify con due o tre tocchi, senza bisogno di toccare il telefono.

L’applicazione Sony Headphones Connect confronta i dati sulla pressione sonora registrati dalle cuffie con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’utente riceverà notifiche istantanee quando il livello del volume è troppo alto.

Altre funzionalità intelligenti includono Chat Chat: interromperanno automaticamente la musica e rimarranno sul suono ambientale in modo da poter chattare velocemente. Al termine della conversazione, la musica riprenderà e non appena si allontanano dall’orecchio, la riproduzione della musica si interrompe.

È compatibile con l’Assistente Google e Alexa.

Caratteristiche

Funziona con il nuovo e utile servizio Fast Pair di Google, che consente l’accoppiamento con dispositivi Android. È anche possibile individuare l’ultimo posto in cui sono state lasciate le cuffie. Swift Pair consente l’abbinamento con laptop, PC desktop o tablet Windows 11 o Windows 10.

bassa tossicità

Sony ha progettato queste cuffie pensando all’ambiente. Non c’è plastica nella confezione, è stata creata sulla base di principi di progettazione a bassa tossicità e una filosofia “Made for Recycling” più socialmente responsabile. La confezione del prodotto è stata realizzata con materiali riciclati e sostenibili. Vengono utilizzati anche materiali plastici riciclati da parti di automobili.

Autonomia

Hanno un’autonomia di 30 ore e con 3 minuti di ricarica con USB Power Delivery (PD) si ottengono fino a 3 ore di riproduzione ininterrotta.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie WH-1000XM5 sono disponibili in nero e argento platino, e avrà un prezzo approssimativo di 450 euro. Saranno disponibili dalla fine di questo mese di maggio.