Cuffie con tecnologia di controllo vocale avanzata di Skullcandy

il noto marchio caramella del teschio (soprattutto dal segmento di pubblico più giovane) ha appena annunciato un nuovo modello di cuffie stereo completamente wireless, nella fascia di prezzo sotto i 100 euro. Questi sono i Grind, che si caratterizzano per l’integrazione della tecnologia Skull-iQ Smart Tecnologia caratteristica cosa lo rende possibile controllali esclusivamente con la tua voce. Un altro valore eccezionale è che il marchio garantisce l’aggiornamento del prodotto attraverso il app dedicato.

controlli intuitivi

La tecnologia Skull-iQ Smart Feature di Grind consente di controllarli con comandi vocali intuitivi. con dire ehi caramellail controllo vocale è già avviato, per riprodurre o mettere in pausa contenuti, accettare o rifiutare chiamate, modalità di connessione Tieniti informato per maggiore sicurezza (preferisce essere consapevoli dei rumori circostanti) e persino aprire Spotify. Come risultato della collaborazione con questo servizio di abbonamento musicale e podcast in streamingquando si dice Ciao Skullcandy, Spotify accesso vocale a Spotify Tocca, e accedere immediatamente ai contenuti della piattaforma. Oltre all’attivazione vocale, Spotify Tap può essere attivato con un pulsante. Un’altra possibilità che offre Skull-iQ è quella di controllare a voce l’assistente di un dispositivo personale, senza bisogno di ulteriori configurazioni.

Queste caratteristiche sono particolarmente interessanti quando l’utente pratica attività all’aperto. “A Skullcandy viviamo di e per l’avventura, ed è per questo che siamo costantemente alla ricerca di come innovare”, ha dichiarato. Jeff Hutchins, product manager dell’azienda. “Avere un auricolare vivavoce che puoi controllare efficacemente con la tua voce porta un senso di libertà senza precedenti. Attraverso Skull-iQ puoi ascoltare musica e restare in contatto con gli amici, in qualsiasi situazione. Siamo entusiasti di poter portare questa tecnologia negli auricolari wireless Grind 100% e, meglio ancora, renderla disponibile a tutti. A un prezzo accessibile, diamo accesso a un elenco di funzionalità avanzate che, inoltre, non smette di crescere grazie agli aggiornamenti via etere”.

In questo scenario, i Grind si configurano come un team adatto a chi cerca un modello di cuffie che non necessitano delle mani per maneggiarle.

Una caratteristica interessante è che includono la tecnologia di localizzazione Tile, sono resistenti al sudore e all’acqua IP55 e offrono fino a 40 ore di durata della batteria.

Funzionalità in primo piano

La tecnologia Skull-iQ Smart Feature, che controlla le cuffie tramite comandi vocali e risponde alle chiamate, cambia traccia, regola il volume, attiva la modalità Stay-Aware, attiva l’assistente del dispositivo, apre Spotify Tap, tra le altre funzionalità.

Aggiornamenti senza fili. Questa funzione consente di aggiungere funzionalità tramite il app da Skullcandy, che estende la validità del modello.

Buone prestazioni, fornendo un suono chiaro durante le chiamate e un isolamento dai rumori esterni, con doppi microfoni a riduzione del rumore.

Ha fino a 40 ore di autonomia: 9 ore in cuffia e 31 ore nella custodia di ricarica. Questa custodia accetta la ricarica rapida USB-C. Si noti che ci saranno 2 ore di batteria aggiuntiva con 10 minuti di connessione alla corrente.

Fornisce la tecnologia wireless tramite Bluetooth 5.2. L’accensione e la connessione sono automatiche e l’associazione avviene in modo predeterminato con l’ultimo dispositivo utilizzato.

Sono resistenti al sudore, all’acqua e allo sporco IP55 e sono appositamente progettati per offrire un buon comportamento all’aperto.

Integra la tecnologia di localizzazione Tile, quindi in caso di smarrimento o smarrimento è possibile “chiamare le cuffie” dal app Tegola.

Riassunto dei valori

Fino a 40 ore di autonomia totale, più ricarica wireless.

Possibilità di utilizzare entrambe le cuffie separatamente.

Attivazione dell’assistente del dispositivo con controllo vocale.

Controllo chiamate, tracce e volume.

Tecnologia di localizzazione Tile integrata.

Resistente all’acqua e al sudore.

Tipo di connettività wireless.