Cuffie Bluetooth Lidl True Wireless al prezzo stracciato di 14,99€

Le cuffie Bluetooth Wireless Lidl saranno presto sugli scaffali di tutti i tuoi negozi. Molto pratici, questi auricolari non necessitano di cavo poiché hanno una connessione Bluetooth con tutti i tuoi dispositivi elettronici come uno smartphone, un lettore MP3 o un tablet. Puoi quindi ascoltare la musica senza essere collegato a un altro dispositivo, il che facilita i tuoi movimenti e la sua funzione microfono ti consente anche di rispondere alle telefonate. La custodia ha una batteria per caricare le cuffie, fino a 1,5 cicli di carica. Non perdere questa offerta sulle cuffie Bluetooth Lidl True Wireless a 14,99€ anziché 19,99€.

Ecco le caratteristiche che troverai con le cuffie Bluetooth Lidl True Wireless:

Scatola portaoggetti con batteria da 350 mAh e indicatore di carica

Cuffie con batteria per 3 ore di musica

Funzione telefono tramite microfono

Controllo sulle cuffie che ti permette di gestire la musica o le chiamate

Scatola di ricarica che consente 1,5 cicli di ricarica degli auricolari

Sistema di accensione/spegnimento automatico: togli le cuffie dalla scatola e si accendono, rimettile nella scatola e si spengono

Garanzia: 3 anni dal produttore

Fare clic sul pulsante “Approfitto del buon piano” per conoscere la scheda tecnica del prodotto.

Per confrontare con altre cuffie Bluetooth True Wireless economiche, puoi consultare le offerte dei nostri partner:

Come ottenere gli auricolari Bluetooth Lidl True Wireless al prezzo di 14.99€?

Per ricevere le cuffie Lidl devi recarti in negozio da giovedì 11 agosto 2022. Questo prodotto rimarrà sugli scaffali per 7 giorni.

Durante la tua visita allo store Lidl, non perdere queste offerte: gli auricolari Lidl al prezzo di 19,99 € e l’orologio connesso Lidl al prezzo di 59,99 €.