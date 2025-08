Cucinare senza fatica e senza rovinare la cucina? Ecco l’invenzione di Lidl che sta spopolando in Italia!

Tutti noi amiamo mangiare bene e piatti squisiti, ma non sempre abbiamo il tempo o l’energia, specialmente se, come adesso, siamo in vacanza o le alte temperature ci scoraggiano dal cucinare. Fortunatamente, Lidl offre un’infinità di elettrodomestici che ci semplificano la vita. Uno dei più venduti in questi giorni è un’invenzione che ti permetterà di cucinare senza sforzo e senza sporcare la cucina.

Stiamo parlando della friggitrice ad aria Salter da 3,2 litri e 1300 W, attualmente molto ricercata nel bazar online di Lidl perché permette di cucinare quasi tutto, sporca pochissimo ed è scontata oltre il 60%. Il suo prezzo è sceso da 129,99 euro a 49,99 euro, quindi è impossibile resistere alla tentazione di acquistarla. E la cosa migliore è che non è necessario essere cuochi o avere esperienza in cucina. Basta premere un pulsante, girare la rotella del timer, scegliere la temperatura e il gioco è fatto. Niente fumo, niente schizzi, e la pulizia si riduce a passare un panno.

Lidl offre l’elettrodomestico per cucinare senza sporcare la cucina

Come abbiamo già anticipato, uno dei punti di forza della friggitrice Salter è la sua capacità di 3,2 litri, che è perfetta per preparare un pasto per due persone o un gustoso contorno per tutta la famiglia. Puoi preparare dalle patatine fritte alle crocchette più gustose, ma non solo, anche verdure arrostite, filetti di pollo, nuggets, empanadas… qualsiasi cosa tu possa pensare. Il tutto senza olio o con solo qualche goccia.

La sua tecnologia di cottura ad aria calda veloce cuoce in modo uniforme gli alimenti senza seccarli, mantenendo quella consistenza croccante fuori e succosa dentro. Inoltre, il termostato regolabile fino a 200 ºC e il timer di 30 minuti ti permettono di avere il controllo totale, senza complicazioni. Due spie luminose ti indicano quando è accesa e quando ha terminato. Non devi preoccuparti di niente. Quando senti il clic del timer, sei pronto.

L’elettrodomestico perfetto se non sai cucinare

Ci sono elettrodomestici che acquistiamo pensando che li useremo tutti i giorni, ma alla fine non è così. Invece, la friggitrice ad aria Salter diventa un elemento essenziale nella vita quotidiana, perché ti permette di preparare una cena veloce con qualsiasi cosa tu abbia a disposizione. Hai del pollo avanzato dal giorno prima? Mettilo nella ciotola, aggiungi alcune spezie e in 5 o 10 minuti hai un nuovo pasto.

Funziona sia per piatti salati che dolci, perché puoi anche preparare torte, pain perdu, biscotti o addirittura frutta disidratata se ti piace sperimentare. E tutto questo senza dover accendere il forno o riempire la cucina di pentole.

Basta sporcare la cucina

Uno dei maggiori vantaggi di questa friggitrice è che ti permette di dimenticare il classico disastro che si crea dopo aver cucinato. La ciotola ha un rivestimento antiaderente, quindi niente si attacca, niente si brucia e la pulizia richiede solo pochi secondi. Inoltre, la scocca esterna si pulisce facilmente con un panno umido. Non devi smontare metà dell’apparecchio né mettere i pezzi in lavastoviglie.

E il meglio: non lascia quell’odore di fritto che si insinua nei vestiti, nelle tende e nei capelli. Puoi cucinare ogni giorno senza sforzo e senza odori. Che altro potresti chiedere? Un buon prezzo, e in questo caso lo ha, perché non ti costerà nemmeno 50 euro. Infatti, il bazar online di Lidl lo ha scontato di oltre il 50%. Da 129,99 a 49,99 euro.

Consigli per sfruttare al massimo la tua friggitrice

Una volta che l’hai a casa, il passo successivo è iniziare a utilizzarla al meglio. Un consiglio utile: preriscalda per un paio di minuti prima di mettere il cibo, così otterrai un risultato più uniforme. E se stai preparando diversi ingredienti contemporaneamente, ricorda di non sovraccaricarla; è meglio fare due turni invece di uno ammassato.

Ecco alcune idee facili e popolari da realizzare con questa friggitrice:

Patatine fritte naturali con un cucchiaino di AOVE

con un cucchiaino di AOVE Alette di pollo con aglio in polvere e paprika

e paprika Chips di zucchine o melanzane

o melanzane Bocconcini di formaggio panati

panati Salmone con senape e miele

con senape e miele Bastoncini di pane con cioccolato fuso

Anche riscaldare gli avanzi senza che si secchino, o recuperare alimenti croccanti che nel microonde perderebbero il loro gusto, è possibile.

Ora lo sai, se stai cercando di mangiare un po’ più sano o di ridurre fritti, olio e grassi senza rinunciare al sapore, o se semplicemente non vuoi lasciare la cucina sporca dopo aver cucinato, questa friggitrice ad aria di Lidl è la soluzione perfetta. Cucini velocemente, bene, senza sporcare e senza confusione. E se ti piace risparmiare, non devi pensarci due volte.