CSI: PSOE, PP e Vox aumentano l’intenzione di votare a spese di Podemos e Ciudadanos

Il PSOE, PP e Vox hanno accresciuto la loro intenzione di votare a spese di Possiamo e Cittadinisecondo l’ultimo sondaggio condotto dal Center for Sociological Research (CIS).

I socialisti vincerebbero le elezioni con il 31,5% dei voti, seguito dal PP (23,8%). Entrambi i partiti alzano l’intenzione di votare rispettivamente dal 28,6% e dal 21,3% registrati a febbraio.

anche avanzare vox, che migliora la loro intenzione di voto al 16,3% dal 14,8%. Al contrario, Uniti possiamo scende all’11,8% dal 13,6%, mentre cittadini scende al 3,2% dal 4,8%.

Questi dati si basano su a nuovo modello di stima dei votiche è stato migliorato, secondo la CSI, a causa degli errori di stima mostrati in precedenti sondaggi, soprattutto per quanto riguarda l’intenzione di votare di Vox.

L’indagine è stata effettuata nel primi dieci giorni di marzomotivo per cui ha raccolto la battaglia interna in PP che ha causato la caduta di Paolo Sposato e l’ascesa di Alberto Nunez Feijoo come nuovo leader del partito.