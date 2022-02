Crystal Palace vs Chelsea: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Due squadre londinesi si incontreranno quando il Crystal Palace ospiterà il Chelsea al ritorno dalla Coppa del Mondo per club FIFA. Connor Gallagher, che è in prestito al Palace, non potrà giocare contro il suo club madre, ma Patrick Viera dovrebbe ancora avere una squadra forte a sua disposizione mentre la sua squadra cerca di uscire dalla serie di vittorie senza vittorie che ha raggiunto le cinque partite. Il Chelsea sarà una bella sfida qui, ma i Blues sono stati suscettibili poiché hanno segnato più gol solo due volte nelle ultime cinque partite di Premier League.

Ecco le trame, come guardare la partita e altro:

Come guardare e quote

Data: sabato 19 febbraio | Volta: 10:00 ET

Posizione: Selhurst Park — Londra, Inghilterra

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Palazzo di Cristallo +460; Disegna +280; Chelsea -155 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Palazzo di cristallo: L’inizio caldo di Palace si è esaurito poiché la difesa non è stata abbastanza brava per mantenere un vantaggio. La speranza è che il ritorno di Cheikhou Kouyate in rosa dopo la Coppa d’Africa del Senegal aiuti a riportare la difesa dove Viera si aspetta che sia. Senza Gallagher, Odesonne Edouard e Michael Olise faranno affidamento sul supporto di Wilfred Zaha, ma tutti dovranno essere in gioco per stare con il Chelsea.

Chelsea: Con Mason Mount messo da parte almeno fino alla finale della Coppa EFL la prossima settimana, la mancanza di creatività del Chelsea sarà un problema più grande del normale. Ai Blues manca Reece James nel loro potente attacco esterno, segnando solo cinque gol nelle quattro partite da quando si è infortunato al tendine del ginocchio. La speranza è che Christian Pulisic offra una franchezza all’attacco di cui la squadra è gravemente carente mentre la scorta di Romelu Lukaku si esaurisce.

Predizione



Palace resterà in sospeso quando Wilfred Zaha andrà a referto, ma non sarà abbastanza perché il Chelsea vincerà in ritardo. Scegliere: Crystal Palace 1, Chelsea 2