Crystal Palace vs. Arsenal: come guardare la Premier League online, canale TV, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco

Chi sta giocando

Arsenale @ Crystal Palace

Record attuali: Arsenal 17-8-3; Crystal Palace 7-9-13

Cosa sapere

Il Crystal Palace è riuscito ad allontanarsi dalla trasferta contro l’Arsenal con un pareggio. Il Crystal Palace affronterà l’Arsenal alle 15:00 ET lunedì al Selhurst Park dopo una settimana di riposo.

Due settimane fa, Crystal Palace e Manchester City hanno pareggiato 0-0, buono per un punto ciascuno.

A proposito di partite ravvicinate: l’Arsenal ha schivato un proiettile la scorsa settimana, finendo 1-0 sull’Aston Villa. L’attacco dell’Arsenal si è verificato dopo il primo tempo, ma ha comunque segnato abbastanza gol per vincere la partita.

Dopo il pareggio, il Crystal Palace cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Come guardare

Chi: Crystal Palace contro Arsenal

Crystal Palace contro Arsenal Quando: Lunedì alle 15:00 ET

Lunedì alle 15:00 ET Dove: Parco Selhurst

Parco Selhurst TV: Rete NBC Universo, USA

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Crystal Palace +340, Pareggio +235, Arsenale -110

Storia della serie

L’Arsenal ha vinto quattro delle ultime 12 partite contro il Crystal Palace.