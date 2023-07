Crowd presso Ikea con questa poltrona molto comoda perfetta per fare un pisolino e riposarsi!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita una poltrona molto confortevole ma anche molto elegante per i tuoi pisolini!

Ikea non perde mai l’occasione di conquistare i consumatori con i suoi prodotti sempre più pratici e di tendenza. Da poco tempo, è una poltrona disponibile in diversi colori che sta spopolando tra i clienti.

Ikea ha la migliore poltrona

Nel vasto e variegato catalogo di Ikea è possibile trovare una poltrona del modello POÄNG che puoi trovare in diversi colori. Sappi che questo prodotto ha chiaramente tutto quello che piace. Una volta adottato, non riuscirai più a farne a meno.

Questa poltrona ha uno schienale alto che ti offre quindi il miglior supporto per il collo. Inoltre, esiste una scelta di cuscini che puoi acquistare per rinnovare facilmente l’aspetto del tuo divano e del tuo salotto.

Inoltre, sappi che puoi completare questa famosa poltrona con un poggiapiedi. Ciò ti offrirà il massimo comfort possibile e ti permetterà di goderti un momento di relax. Una cosa è certa, il prodotto ha tutto per piacere.

Con una garanzia di 10 anni, ha una struttura flessibile in multistrato di quercia per una flessibilità molto confortevole. Ikea ha anche affermato: “Può essere smontato per essere riciclato o utilizzato per produrre energia. Tutto ciò, se localmente si dispone di un sistema di smaltimento dei rifiuti” .

Per pulire il cuscino della poltrona, è consigliato passare l’aspirapolvere per pulirlo. Per la struttura, basta pulirla con un panno imbevuto di detergente delicato. Prima di finire, asciugare con un panno asciutto.

Molte prove effettuate

Ikea indica anche di aver testato “la resistenza all’abrasione del tessuto per 40.000 cicli. Per adattarsi a un uso quotidiano domestico, un tessuto deve resistere ad almeno 15.000 cicli” .

Prima di precisare: “Oltre i 30.000 cicli, si ritiene che il tessuto sia resistente all’abrasione. La rivestimento ha un livello di resistenza alla luce di 5-6 su una scala da 1 a 8” .

“Secondo gli standard del settore, un tessuto deve adattarsi a un uso domestico se il suo livello di resistenza è 4 o superiore. Questo mobile, testato per sedersi, rispetta gli standard di solidità e durata” .

Ikea rivela anche: “I test simulano un utilizzo normale del prodotto da parte di persone che possono pesare fino a 110 kg« . Con una larghezza di 68 cm, una profondità di 82 cm e un’altezza di 100 cm, questa poltrona ha tutto per piacere.

Sappi inoltre che ha ottenuto un’ottima valutazione sul sito web di Ikea. I clienti del marchio gli hanno attribuito 4,6 stelle su 5 per questo prodotto che puoi trovare in diversi colori.

Un prodotto in diversi colori

Puoi trovare questa poltrona Ikea in antracite, beige, blu scuro, beige chiaro, nero, grigio scuro ma anche giallo. Una cosa è certa, la scelta è ampia per permetterti di trovare la migliore opzione per la tua casa.

Pubblicato al prezzo di 89,99 euro, puoi trovare questo prodotto sul sito web del marchio o nei negozi fisici dell’azienda. I clienti hanno anche lasciato le loro opinioni su questa poltrona.

Hanno scritto: “Sono molto soddisfatto di questa sedia facile da montare e molto comoda. Ottimo rapporto qualità-prezzo.”, “Il montaggio è un gioco da ragazzi, per una volta da Ikea…”, “Sempre comodo come prima.” .

“Molto soddisfatta del mio acquisto! Comodo e si inserisce bene nello spazio.”, “Supporto schiuma troppo sottile.”, “Piacevole per rilassarsi.”, “Per il momento va molto bene. Vedremo se dura nel tempo” .

4.2/5 - (8 votes)