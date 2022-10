Cristiano Ronaldo raggiunge i 700 gol in carriera con il Manchester United in testa all’Everton

Dietro quello di Cristiano Ronaldo 700 gol in carriera del club, Manchester United sono stati in grado di sopportare un ritardo Everton sfida per vincere 2-1 a Goodison Park domenica. quello di Alex Iwobi strike ha aperto le marcature al quinto minuto, ma non è stato sufficiente per mantenere viva la serie di imbattibilità dell’Everton che si è conclusa a sei partite. Antony ha segnato nella sua terza partita di campionato consecutiva diventando il primo giocatore del Manchester United a segnare nelle sue prime tre partite da titolare per il club prima Ronaldo ha sigillato il vincitore mentre ha fatto la storia.

Antonio Marziale stava facendo un ottimo match assist Uniti in apertura ma ha dovuto lasciare con un colpo, sostituito da Ronaldo. Casemiro troverebbe Ronaldo in contropiede per segnare il via libera prima del primo tempo, e da lì lo United reggerebbe la partita. Nonostante la sconfitta, è stata una partita ricca di aspetti positivi Franco Lampardo tranne che sarà senza Antonio Gordon per la trasferta dell’Everton al Tottenham sabato prossimo. Gordon salterà la partita a causa dell’accumulo di cartellini gialli dopo il suo sconsiderato contrasto Bruno Fernandes nella seconda metà .

Centrocampista James Garner ha anche fatto il suo debutto all’Everton contro la sua ex squadra e ha quasi segnato il pareggio verso la fine della partita, ma una forte parata David de Gea ha mantenuto lo United in testa. Marco Rashford ha quasi segnato un gol assicurativo all’81 ‘ma dopo una revisione del VAR, è stato escluso a causa della palla che gli ha toccato la mano prima di segnare. di Dominic Calvert-Lewin il ritorno in campo è positivo anche per i Toffees che stanno diventando più equilibrati poiché i timori di retrocessione sono saldamente nello specchietto retrovisore.

La vittoria dimostra che lo United è in grado di avere la memoria corta dopo aver perso un deludente derby di Manchester lo scorso fine settimana, il che è importante in quanto questa vittoria lo vede salire al quinto posto in Premier League, solo un punto dietro Chelsea per un posto tra i primi quattro. L’Everton concluderà la settimana non meno del 13° posto in classifica poiché Lampard ha messo la squadra in una buona posizione per realizzare le proprie ambizioni.

Ecco alcuni takeaway della partita:

Numero 700 per Ronaldo

È stata una bella attesa, ma Ronaldo ha segnato il suo 700esimo gol in carriera per club. Era inaspettato per Ronaldo segnare il gol nel primo tempo quando iniziava la partita in panchina, ma è stato portato al posto di Martial al 29′ quando il francese ha preso un colpo e non è riuscito a continuare. Era giusto che Ronaldo fosse l’ex Real Madrid il compagno di squadra Casemiro ha creato il goal storico. Dei 700 gol del club, 144 sono stati segnati per il Manchester United, di cui 450 come membro del Real Madrid, 101 per Juvee cinque a CP sportivo.

La stagione è stata una lotta per Ronaldo in quanto questo è stato il suo primo gol in Premier League, e ha iniziato solo una partita, ma è un obiettivo che potrebbe aprire la strada a più inizi sotto Erik ten Hag. È il suo primo gol per il Manchester United da quando ha segnato contro Sceriffo il 15 settembre.

Dai un’occhiata all’obiettivo principale:

Più eccellenza da Iwobi

Ovunque Lampard avesse bisogno di Iwobi si è fatto vivo. Dal giocare come ala alla difesa come terzino esterno, ma il nuovo ruolo di Lampard per Iwobi potrebbe essere il suo migliore finora. Affiancato da Idrissa Gueye e Amadou Onana, Iwobi è in grado di andare avanti e creare opportunità fluttuando nello spazio. Il primo gol di Iwobi per i Toffees è stato un bel successo per il suo primo della stagione e ha anche tre assist poiché i suoi passaggi e la sua visione stanno dando il tono all’attacco.

Durante la partita, Iwobi ha creato due occasioni e ha tirato due tiri bloccando anche un tiro, vincendo un contrasto e assicurando due intercettazioni. Il suo passaggio a un centrocampista a tutto tondo è stato uno dei punti di forza del tempo di Lampard come allenatore.

Luca Shaw è tornato e lo United ha bisogno di lui

Iniziando la sua prima partita con il Manchester United dalla giornata di apertura della stagione della Premier League, Shaw ha avuto una prestazione costante come terzino sinistro per mantenere le cose in equilibrio per i Red Devils. Mentre ha perso entrambi i suoi tentativi di contrasto, Shaw ha bloccato un tiro e ha avuto due intercettazioni mentre manteneva le cose semplici, a differenza di Tyrell Malacia chi ha sostituito nella formazione. Mentre Shaw potrebbe aver bisogno di più tempo per scrollarsi di dosso la ruggine e attaccare vicino al livello di Diogo Dalot sulla fascia destra, non era un ostacolo che l’Everton poteva prendere di mira.

Questa sarà anche una buona notizia per Gareth Southgate poiché Shaw ha iniziato la sua prima partita per Inghilterra da marzo durante la finestra internazionale di settembre in un pareggio per 3-3 contro Germania. Shaw ha segnato un gol in quella partita e probabilmente farà parte del roster inglese della Coppa del Mondo se riuscirà a mantenere un ruolo da titolare con il Manchester United, e più prestazioni come quella di domenica lo aiuteranno.