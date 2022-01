Cristiano Ronaldo dice che spera di giocare oltre i 40 anni, suggerisce che la stagione della Premier League dovrebbe avere più pause

Tornato all’Old Trafford in questa stagione, Cristiano Ronaldo è stato un parafulmine per le critiche a causa delle prestazioni deludenti dell’attuale squadra del Manchester United. Sono state poste domande sul suo linguaggio del corpo nelle sconfitte insieme alla sua mancanza di pressing nelle partite. Ma a 36 anni, il suo gol non si può negare.

Ronaldo ha segnato 14 gol e ne ha assistiti altri tre in tutte le competizioni per il Manchester United e ha segnato 20 o più gol in campionato in ogni stagione da quando aveva 24 anni. In un’intervista con ESPN, Ronaldo ha detto: “Geneticamente mi sento come se avessi 30 anni vecchio. Mi prendo molta cura del mio corpo e della mia mente. Qualcosa che ho imparato di recente è che dopo i 33 anni, credo che il corpo possa fornire se ne hai bisogno, ma la vera battaglia è mentale”.

Questo dimostra che non vede se stesso rallentare tanto presto. Se gioca oltre i 40 anni con il Manchester United, Ronaldo potrebbe diventare il giocatore di campo più anziano di sempre in Premier League, superando Teddy Sheringham a 40 anni e 272 giorni. “Voglio scoprire se giocherò fino a 40, 41 o 42 anni”, ha detto Ronaldo, “ma la cosa più importante è che il mio obiettivo quotidiano sia godermi il momento”.

Dato che il Manchester United è al suo secondo allenatore in questa stagione e al settimo posto in Premier League, chissà se Ronaldo si sta godendo la vita all’Old Trafford. Ma con lo United ancora in Champions League e FA Cup, c’è una possibilità per l’argento in questa stagione.

Un problema con il ritorno in Premier League è che i giocatori giocano regolarmente tre partite in otto giorni e hanno settimane di gioco ancora più compresse in questa stagione a causa dei rinvii di COVID. Ronaldo è stato timido quando ha parlato della longevità dei giocatori in altri sport dicendo: “Penso che un punto molto importante sia la differenza tra gli sport. Hai menzionato alcuni atleti eccellenti che sono già attivi da molti anni. Secondo me, non ce ne sono altri sport che ha tanto carico di lavoro quanto il calcio. L’NBA, ad esempio, ha lunghi periodi di riposo, ma non voglio dilungarmi su questo”.

Quindi, senza dirlo, Ronaldo vorrebbe periodi di riposo più lunghi e non è solo, dato che le persone hanno spinto per una pausa invernale in Premier League e sperano che la rottura per la Coppa del Mondo di novembre sia un passo importante per ottenere quella pausa una parte ricorrente del calendario.