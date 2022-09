crisi energetica | Il Premio Nobel per la Fisica suggerisce di cuocere la pasta a fuoco spento per risparmiare energia

Il Premio Nobel per la Fisica 2021, l’italiano Giorgio Parisi, ha difeso che cuocere la pasta a fuoco spento permette consumare meno energia, una misura che può essere utile per risparmiare nell’attuale situazione di crisi energetica.

Parisi lo spiega in un messaggio pubblicato su Facebook una volta che l’acqua avrà iniziato a bollire, potete aggiungere la pasta e attendere due minuti, quindi spegnere il gas continuare la cottura passivamente.

Lo ha calcolato lo scienziato della Sapienza di Roma consente di risparmiare “almeno otto minuti di consumo energetico”.

“La cosa più importante è tenere il coperchio, molto calore viene perso per evaporazione. Dopo aver lessato la pasta, ho messo il gas al minimo, in modo che bollisca pochissimo senza consumarla. Potete anche provare a disabilitarlo, come suggerito in questo post, che non è mio ma di Alessandro Burisi Vici e che ho semplicemente ripubblicato. Ovviamente in questo modo si consuma meno gas e la pasta cuoce lo stesso”, dice.

Il dibattito su come cuocere la pasta senza disperdere energie non è nuovo, poiché alcuni mesi fa l’Unione Italiana Food, che rappresenta i produttori di pasta, sosteneva che tenere il coperchio della pentola durante la fase di ebollizione velocizza il processo di cottura. Salva “fino al 6% di energia e emissioni di CO2”.

Risparmio fino al 47%

L’associazione ha spiegato che spegnere il fuoco dopo due minuti di bollitura, lasciando il coperchio, consente di risparmiare energia ed emissioni di CO2 che possono raggiungere il 47%.

“Con un consumo medio di 23,5 kg pro capite di pasta, ogni italiano risparmierebbe fino a 44,6 kilowattora, 13,2 kg di emissioni di CO2 e 69 litri di acqua in un anno”, ha sottolineato.