Cresce la minaccia della tubercolosi a causa del covid

è il malattia infettiva e allo stesso tempo, la più antica pandemia dell’umanità: l’essere umano vive con lei dal Paleolitico. Al giorno d’oggi, un quarto della popolazione questo inconsapevolmente infettato e ogni anno ce ne sono in giro per il mondo 10 milioni di casi. Il tubercolosi Era, prima del covid-19, il principale causa di morte di origine infettiva nel mondo. Molte persone lo considerano sradicato e non lo è. In Catalogna si registrano circa mille casi ogni anno. Chiunque può essere infettato e soffrirne.

“In questi due anni, il coronavirus gran parte delle risorse sanitarie è stata consumata e così è stata scioccato anche nella tubercolosi. L’OMS stima che siano stati rilevati 18% di casi in meno nel 2020. E, se non lo rilevi, la malattia si evolve e continua a diffondersi”, avverte l’epidemiologo dell’Agenzia di sanità pubblica di Barcellona (Aspb). Joan Pau Millet, a sua volta co-direttore medico di Servizi Cliniche. Serveis Clinics è a centro socio-sanitario di Barcellona, con sede a Sarrià-Sant Gervasi, specializzato nel trattamento completo della tubercolosi. È lui unico centro di ricovero per tubercolosi in Spagna e il punto di riferimento per tutta la Catalogna. il coronavirus aumenterà la mortalità da tubercolosi in circa 400.000 casi in più da covid-19, secondo le stime. Nel 2020 c’era 7% di morti in più rispetto al 2019. “Lo è già un problema di salute pubblica globale e sarà un problema del primo ordine nei prossimi anni”, avverte questo epidemiologo.

Serveis Clinics è stata creata nel 1993, lo stesso anno in cui l’OMS ha dichiarato la tubercolosi come a emergenza sanitaria globale,proprio come è stato fatto con il covid-19 nel 2020″, specifica Millet. obbiettivo del centro era ed è a curare il persone più vulnerabili Da un punto di vista medico ma anche da a punto di vista sociale, poiché di solito sono persone con problemi a svolgere il isolamento minimo di due settimane (come quella del covid-19, mentre i pazienti sono contagiosi) e proseguire con il trattamento il sei mesi che questo duri. Attualmente, presso Serveis Clínics, giorno e notte, alcuni 47 pazienti di tutte le età, di cui l’80% sono stranieri. Oltre al ricovero, questo centro per la tubercolosi dispone di squadre di supporto (denominate “Etoda”) che gestiscono il trattamento ambulatoriale. Serveis Clínics, che opera in modo multidisciplinare e in coordinamento con altri attori del programma di tubercolosi, è riuscita a ridurre notevolmente il numero di casi di tubercolosi in Catalogna, favorendo la guarigione e prevenendo il contagio.

70.000 anni di storia

La tubercolosi è una malattia contagiosa, sì, però meno di covid-19. Questo perché il batteri (la tubercolosi è causata da un tipo di tubercolosi: bacillo di Koch) si replicano più lento dei virus. Può quindi sembrare meno grave, ma i medici avvertono che la tubercolosi convive con l’uomo da circa 70.000 anni. “E non siamo stati in grado di sradicarlo. A partire dagli anni ’50, con il antibiotici, abbiamo iniziato a curarla”, sottolinea il pneumologo Saverio Casas, anche co-direttore medico di Serveis Clínics.

Questa malattia è diffusa per via aerea e, sebbene possa interessare tutti gli organi del corpo, Danneggia principalmente il polmone. “Quando colpisce il polmone, i sintomi sono simili a quelli del covid-19: febbre, tosse… E anche emottisi, che è l’emissione di sangue attraverso la bocca dal tratto respiratorio. La tubercolosi provoca cavità nel polmone e lo fa sanguinare”, continua Casas. Quel quarto della popolazione mondiale (circa 2 miliardi di persone) che ha l’infezione da tubercolosi tubercolosi latente (cioè in uno stato di riposo, senza manifestazioni cliniche) potrebbe sviluppare la malattia se le sue difese fossero state abbassate.

Un quarto della popolazione mondiale ha un’infezione latente e potrebbe sviluppare la tubercolosi se le sue difese si abbassassero

Come spiega il responsabile del Servizio di epidemiologia dell’Aspb, Cristina Rios, la tubercolosi a volte è difficile da rilevare perché ha “sintomi molto aspecifici”. “In un città come Barcellona È difficile pensare a lei di fronte a una tosse, per esempio. Il fatto che l’intero sistema sanitario si sia concentrato sul covid ha fatto sì che questa malattia più aspecifica venga trascurata”, spiega. Come il coronavirus, la tubercolosi richiede una buona contattare Studio, cosa che a Barcellona ha smesso di essere fatta a causa della pandemia, visto che le risorse a disposizione hanno solo permesso dare priorità ai casi “più gravi e contagiosi”.

trattamenti lunghi

Quando Serveis Clínics ha aperto nei primi anni ’90, il incidenza di tubercolosi a Barcellona era “estremamente alto”: circa 70 casi ogni 100.000 abitanti. Ora, con gli indicatori covid-19 alle stelle, potrebbe non sembrare così alto. “Comunque il covid-19 si guarisce in una settimana. Per la tubercolosi ci vuole il vdiversi mesi di trattamento”, Millet avverte. “Il profilo del paziente cambiato molto nel corso degli anni. Negli anni ’90, la tubercolosi era strettamente collegata HIV”, Aggiungere.

I pazienti arrivano alle Serveis Clínics attraverso lo screening nelle mense dei poveri, la ricerca di casi per strada e negli ospedali

Ora il profilo del paziente della Serveis Clínics è, per la maggior parte, quello di a persona vulnerabile. Molti di loro sono stranieri. Alcuni usare droghe e, al momento della diagnosi, Dormivano per strada. “Queste persone trovano ancora più difficile seguire il trattamento perché è lungo. Durante il tempo in cui sono qui, cerchiamo di sviluppare strumenti per poterlo fare reintegrarsi meglio nella società una volta che se ne vanno”, spiega Casas. Così, non solo i medici lavorano presso Serveis Clínics, ma anche psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali e terapisti occupazionali. I pazienti arrivano indirizzati attraverso il proiezioni nelle mense dei poveri O il ricerca attiva di casi per strada, ma soprattutto dai referti medici che arrivano dal ospedali della Catalogna.

Non solo “poveri”

Sebbene Serveis Clínics sia rivolto a pazienti vulnerabili e tubercolosi è stato tradizionalmente associato alla povertà, questa malattia può interessare persone di qualsiasi settore sociale. “Non è una malattia solo dei poveri. Ci sono anche pazienti nel quartieri più ricchi. puoi essere infettato in aereo o in metropolitana. Ci sono studi su di esso. Tuttavia, l’incidenza è generalmente più alta in quartieri disagiati come Ciutat Vella”, Millett fa notare. Le persone con sistema immunitario più debolel (come i trapiantati, i pazienti immunodepressi o i pazienti con trattamenti contro il cancro) hanno solitamente maggiori probabilità di contrarre la tubercolosi.

Uno dei grandi problemi che la tubercolosi deve affrontare da due decenni è la resistenza agli antibiotici

Sebbene dalla metà del secolo scorso siano stati compiuti progressi nella cura della tubercolosi, a partire dal 2000 sono iniziati i problemi dovuti alla comparsa di resistenza agli antibiotici. In effetti, anche Serveis Clínics lo è centro di riferimento prendersi cura di pazienti con questo tipo di problemi. “Ecco perché, oltre a curare le malattie associate alla tubercolosi, spesso diamo ai pazienti 3 o 4 tipi di antibiotici, in modo che non ci sia resistenza”, sottolinea il pneumologo Xavier Casas. La tubercolosi, avverte, è ancora una “Emergenza sanitaria globale”. E lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Ogni anno nel mondo muoiono 1,5 milioni di persone, di cui 250.000 sono bambini.