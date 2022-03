Credit Suisse si fida ancora della banca: ritiene che le cadute per l’Ucraina “si possano invertire”

Gli strateghi di Credit Suisse fidati ancora del bancario europeononostante sia uno dei settori che da allora ha sofferto di più sul mercato azionario La Russia iniziò l’invasione dell’Ucraina. Nel loro ultimo report sulle prospettive del settore, sottolineano che la reazione che hanno avuto al rischio geopolitico, secondo loro “il peggiore in 30 anni”, “potrebbe essere invertito” perché le banche hanno ancora dei punti di forza.

“Riteniamo che il principale impatto potenziale sia sulla qualità degli asset a causa del rallentamento della crescita del PIL, ma le esposizioni dirette sono molto limitate“, affermano questi esperti, i quali sottolineano anche che eIl consenso “è ancora lontano da una recessione nell’Unione Europea, che limita il rischio di profitti” dalla Banca.

Nello specifico, lo sottolineano l’esposizione diretta a Russia e Ucraina “è relativamente concentrata in un numero limitato di banche”e ritengono che il rischio maggiore sia per le banche che hanno un’attività tradizionale che “potrebbe generare maggiori perdite sui prestiti in caso di recessione nazionale russa”. Da parte sua, il rischio più basso è per quegli enti che hanno un’attività di maggioranza all’estero, “dove l’interruzione e le garanzie possono essere migliori”.

Inoltre, gli analisti della banca svizzera sottolineano, sebbene le aspettative sui tassi di interesse “si siano attenuate”, il mercato dei future si aspetta ancora rialzi dei tassi da parte della Banca centrale europea (BCE) entro la fine del 2023 e, comunque, “vediamo pochi margini di miglioramento nel consenso”.

“Le aspettative di rialzi dei tassi di interesse, soprattutto nell’anno fiscale 22, si sono attenuate per la BCE e la Banca d’Inghilterra, sebbene il nostro punto di vista rimane che la BCE inizierà ad alzarli quest’anno“, affermano gli esperti di Credit Suisse. Ritengono che il fatto che il consenso preveda tre rialzi dei tassi della BCE entro la fine del 2023 sia “un’importante fonte di sentiment per il settore”, anche se per le banche dell’eurozona “il consenso ha ben poco da fare con i rialzi dei tassi nelle previsioni”.

Pertanto, vedono gli utili come un aumento incrementale, in modo tale che “una variazione parallela di 100 punti base aggiungerebbe in media il 16% alle previsioni sugli utili del settore”.

QUALITÀ DEL PATRIMONIO

Nella loro analisi, gli strateghi del Credit Suisse parlano anche della qualità degli attivi bancari europei. Ricordano che l’attuale consenso pone la crescita del PIL reale dell’UE al 4,1% nel 2022, mentre sono del parere che la crescita del PIL reale della zona euro sarà del 3,3% quest’anno e del 4% l’anno prossimo.

“Storicamente, le banche europee hanno mostrato a buona correlazione tra costo del rischio e crescita del PIL reale. L’aggiustamento migliora ancora di più se si escludono gli anni successivi alla crisi finanziaria mondiale, dal 2009 al 2014, in cui la BCE ha intrapreso un programma accelerato di risanamento dei crediti deteriorati.

Analisti modello a costo del rischio di 30 punti basein rialzo da 18 punti base nel FY21, mentre la guida delle banche prima dell’invasione ucraina prevedeva che il costo del rischio quest’anno dovrebbe essere inferiore al tasso di 35 punti base.

“Come indicazione di sensibilità, una crescita del PIL dell’UE pari a zero suggerirebbe un costo del rischio (corretto) di 60 punti base. Ogni aumento di 5 punti percentuali riduce gli utili del 2022 del 4%, quindi raddoppiare il costo del rischio fino a 60 punti percentuali ridurrebbe benefici del 25%. Questo, afferma Credit Suisse, “continuerebbe a lasciare il settore in una posizione redditizia (vale a dire l’accumulo di capitale) e la crescita del PIL di consenso è attualmente ben al di sopra di questo scenario”.

Allo stesso modo, gli analisti dell’entità svizzera sottolineano che, a loro avviso, il primo impatto per le banche sarebbe il “rallentamento dell’attività dei mercati dei capitali a breve termine”. Tuttavia, spiegano che sebbene “un utile per azione inferiore (EPS) ridurrà selettivamente l’EPS futuro, ci aspettiamo che le banche (eccetto Raiffeisen Bank International) mantengano i loro piani di distribuzione” dei dividendi tra i loro azionisti. Ed è che la RBI è una delle più colpite dal conflitto a causa dell’alto volume di crediti che ha in Russia.

Per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti, il Credit Suisse lo sottolinea “un ritorno pagato nell’anno 22 del 10% (di cui il 6% è per i dividendi e il 4% per i riacquisti) è un premio record sul mercato”. Ecco perché continua a consigliare di investire nel settore. La sua selezione principale di banche è la seguente: consiglia di aggiungere Lloyd’s, Compagnia Generale, Bnp Paribas, Unicredit e UBS ai portafogli.