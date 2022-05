Creato un vaccino contro il virus che causa la sclerosi multipla e la mononucleosi

UN vaccino sviluppato negli Stati Uniti ha raggiunto immunizzare gli animali contro il virus di Epstein-Barrcausando malattie come mononucleosi, sclerosi multipla e alcuni tipi di cancro. È un progresso medico che, se adatto all’uomo, aspira a diventare il primo vaccino esistente contro questo virus.

La ricerca è stata condotta da un team di scienziati dell’azienda farmaceutica Sanofi Genzyme. Al momento, nonostante i progressi che rappresenta la sua efficacia negli animali, il farmaco è ancora in fase sperimentale e dovremo attendere che i test proseguano prima di concludere se sia adatto o meno alle persone.

In particolare Il 95% della popolazione adulta mondiale è stata infettata dal virus di Epstein-Barr, ma solo una piccola parte dei contagiati finisce per sviluppare le patologie derivate.

prove riuscite

Come spiegato nel rapporto pubblicato sul portale ‘Science Translational Medicine’, i ricercatori hanno progettato un vaccino con nanoparticelle che provoca potenti anticorpi contro l’infezione. In questo modo, quando gli animali testati sono stati esposti al virus di Epstein-Barr, i loro corpi sono stati in grado di prevenire l’infezione. Lo studio indica che il vaccino è già stato testato su topi, furetti e primati non umani.