Alcune persone hanno una naturale predisposizione a ritagliarsi del tempo durante la giornata per dedicarsi ad alcuni dei loro scritti preferiti. Altri, invece, devono fare i conti con la fatica di creare e incoraggiare l’abitudine alla lettura. L’aspetto interessante è che si tratta di un’abitudine che possiamo forzare, se ci impegniamo quotidianamente. Così facendo, sfrutteremo i numerosi benefici della lettura per il pensiero e la memoria.

Ecco come creare e incoraggiare l’abitudine alla lettura

Stabilite un orario. Così come avete un orario nella vostra routine in cui allenate il vostro corpo, che ne dite di allenare anche la lettura? Per iniziare è sufficiente ritagliarsi 15 minuti di tempo al mattino, al pomeriggio o alla sera, e si può anche ruotare il tempo di lettura in base agli altri impegni in agenda.

Evitate le distrazioni. È essenziale stare lontani da qualsiasi distrazione durante la lettura, per quanto breve possa essere. Cercate un angolo tranquillo, lontano dalle persone con cui si vive, e spegnete il cellulare per non essere disturbati. Dovete dedicare tutta la vostra attenzione al libro che state leggendo per poterlo affrontare davvero.

Portate sempre un libro con voi. A volte, dal nulla, arrivano dei piccoli momenti in cui potete continuare a leggere lontano da casa. Quando si è sui mezzi pubblici, nella sala d’attesa del medico. Non dovete costringervi a finire un libro prima di iniziarne un altro, quindi ruotateli se lo ritenete opportuno.

Usate i diversi strumenti a vostra disposizione. Ci sono strumenti tecnologici come Goodreads, un social network per lettori, che potrebbero facilitarvi questo compito. Parlare con altre persone che hanno i vostri stessi interessi vi incoraggerà a scoprire nuove opere e vi impedirà di abbandonarle.

Biblioteca e altri luoghi. Ci sono luoghi in cui la lettura è incoraggiata e potete anche scegliere libri e portarli con voi per un po’ di tempo gratuitamente. Oltre alle biblioteche, ci sono caffè e negozi di seconda mano specializzati.

Gruppi di lettura. Un altro modo per incoraggiare questa abitudine è quello di partecipare a gruppi di lettura, in quanto troverete persone che hanno gli stessi gusti e che condividono libri diversi ogni volta che vi riunite. Così potrete incontrare persone, uscire con loro, condividere esperienze, libri e — chissà — anche altri interessi.

