Crea un ambiente fresco nella tua casa con le candele profumate di Ikea.

L’ è uno dei trigger emotivi più potenti, con il conseguente piacere che ci evoca. Sia la fragranza di una persona speciale, l’odore di vestiti o lenzuola pulite, la fragranza del ricordo della casa dei nostri genitori… sono molti i fattori che sono presenti in esso, ecco perché è così importante scegliere quello giusto o quello che più si adatta a noi. Ecco perché ti mostriamo considerazioni come questa da Ikea.

Perché Ikea ha pensato a tutti, anche a coloro che cercano qualcosa di diverso in casa oltre a questo nuovo mobile o a quella mensola dalle linee moderne. Il motivo è che non abbiamo solo bisogno di pezzi che riempiano lo spazio, ma che apportino anche una sensazione di pulizia in ogni angolo, quindi crediamo che le candele profumate, come quelle che conosceremo dalla catena svedese, saranno la tua scelta migliore.

Un profumo di pulito e fresco in ogni angolo della tua casa con le candele di Ikea

Pensaci bene; nulla è meglio che tornare a casa dal lavoro e trovare una casa con aria pulita, ma anche che ci porti in un ricco profumo dove possiamo immergerci e sentirci completamente a nostro agio ed in armonia. Con la proposta di Ikea faremo tutto nel migliore dei modi, sapendo anche che ogni tanto abbiamo bisogno di riempire il nostro ambiente di freschezza, ma ancora di più se si tratta di qualcosa con cui guadagnare anche un po’ di colore.

Ci sono molti modi per farlo, e uno di questi è tramite le candele profumate, che sono anche un’ottima forma di rilassarsi nel modo più piacevole. Queste, come mostrato da Ikea, rappresentano fragranze che completano la luce calda per aiutarci a creare un’atmosfera piacevole. Al giorno d’oggi ci sono aromi che vanno dalla frutta fresca ai fiori primaverili, e questo vaso di vaniglia in ceramica ne è uno.

La candela alla vaniglia Jamlik di Ikea in un barattolo di ceramica

Come si può vedere, la fragranza di una casa aiuta a definire l’ambiente, ma anche a migliorare il tuo umore, come la vaniglia che, oltre a profumare la casa, è rilassante. Quindi prendi una profonda boccata d’aria e trova idee così buone e originali come questa candela alla vaniglia, il modello Jamlik della casa svedese, che ci è piaciuto molto. E questa candela decorerà anche il tuo spazio con il suo barattolo in ceramica.

Questa è una candela profumata che ci offre la dolcezza confortante della vaniglia e del latte caldo e le sue note di cocco, creando un’atmosfera accogliente nella tua casa ispirata alle fresche giornate autunnali e ai tramonti sul mare. Una volta consumata la candela, puoi utilizzare il contenitore di ceramica per conservare piccoli accessori, piantare semi o usarlo come portacandele, se lo desideri. Il suo prezzo da Ikea è di soli 9 euro.

Non dimenticare di profumare gli armadi con l’antitarme e profumatore Kroppsvarm di Ikea

Sicuramente la candela precedente con aroma di vaniglia ti ha fatto una buona impressione, vero? Aspetta perché c’è di più. Perché se sei già fan di questo tipo di candele profumate, è importante che tu sappia anche che tutti i profumatori per appendiabiti di Ikea sono disponibili in fragranze abbinate. O in altre parole; insieme alle loro buone varietà di queste fragranze, con il negozio giallo possiamo aggiungere anche i loro profumatori per armadi.

In questo caso ci riferiamo a profumatori in sacchetti che vengono posizionati all’interno dei nostri armadi e mobili dove conserviamo i vestiti. Ce ne sono di vari odori, e questa volta abbiamo scelto quella alla lavanda, chiamata Kroppsvarm. Queste sono dei sacchettini che contengono foglie di lavanda essiccate e intere che forniscono un aroma più intenso e duraturo rispetto a quelle tritate. Disponibile anche in menta, il suo prezzo è di soli 1,50 euro.