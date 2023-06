Crea il tuo cinema estivo nel giardino di casa con questo proiettore di Lidl.

L’estate è una delle migliori stagioni dell’anno. È vero. È vero che molte persone non sopportano molto le alte temperature e il caldo, ma tutti dobbiamo riconoscere che, avendo più ore di luce durante il giorno e senza pioggia, facciamo molti più piani all’aperto. E i piani all’aperto dell’estate vanno oltre andare al mare o in piscina, ad esempio se hai un giardino a casa tua, puoi fare mille cose in esso.

Un piano molto bello per le calde serate estive è creare il tuo cinema a casa, un piano ideale sia per i bambini che per gli adulti. Un po’ di popcorn, una coperta bianca su una delle pareti, scegliere un buon film e sdraiarti sull’erba per guardarlo, esiste un piano migliore? Inoltre, se passi da Lidl in questo momento c’è un apparecchio per proiettare film molto economico. Si tratta di questo proiettore Philips in vendita da Lidl.

Proiettore Philips in vendita da Lidl

Chi ha un giardino in casa, ha un tesoro, specialmente durante i mesi estivi. Ed è che un piano molto comune in tutte le case, specialmente da quando sono arrivate nelle nostre vite piattaforme per guardare serie e film in streaming, come Netflix, ad esempio, è proprio quello, guardare le nostre serie e film preferiti sdraiati sul divano di casa. Beh, se hai un giardino, immagina di fare lo stesso piano, ma godendoti una bellissima serata estiva, in famiglia, in coppia o da solo.

Questo piano di guardare film e serie nel giardino di casa durante le calde serate estive è ideale soprattutto se hai dei bambini, perché, molto probabilmente, ti sarà già successo più di una volta, durante le vacanze scolastiche trascorrono più tempo a casa e spesso ti mancano le idee per piani per tenerli distratti. Ebbene, con questo proiettore Philips in vendita da Lidl, che inoltre è scontato a metà del suo prezzo normale, avrai i bambini distratti e divertiti come mai prima d’ora.

Ecco il proiettore Philips scontato di Lidl

Un proiettore è un apparecchio elettronico che serve per proiettare film sul muro. L’ideale, in questo caso per proiettare film nel giardino di casa, è farlo su un muro bianco, o, se non hai un muro bianco, puoi mettere un telo o un lenzuolo bianco, ad esempio. Grazie a questo proiettore Philips NeoPix in vendita da Lidl, potrai godere con tutta la famiglia di un’esperienza cinematografica di 65″ in Full HD. Niente male, nemmeno gli schermi dei migliori cinema.

Inoltre, potrai goderti i tuoi film preferiti con un suono spettacolare grazie al fatto che questo proiettore Philips in vendita da Lidl ha incorporato due altoparlanti da 5 W ciascuno, il che consente di fornire un suono di altissima qualità. E se vai a guardare il tuo film o la tua serie preferita alle alte ore della notte, puoi anche usarlo con le cuffie per non disturbare i vicini.

Altri dettagli del proiettore Philips NeoPix di Lidl

Inoltre, questo proiettore Philips NeoPix di Lidl può essere collegato a computer, console per videogiochi, lettori DVD o qualsiasi altra sorgente tramite le due porte HDMI che ha. Dispone anche di un’ingresso USB per poter collegare un hard disk e utilizzare il suo lettore multimediale integrato per riprodurre la tua musica, video e foto personali, inoltre, legge anche schede micro SD e ha un ingresso AV analogico.

In modo che tu possa goderti i tuoi film e serie preferiti e trascorrere le migliori serate estive nel giardino di casa, questo proiettore Philips in vendita da Lidl può essere utilizzato con il telecomando grazie al suo telecomando. Infine, sottolineiamo che Lidl vuole che tutti, indipendentemente dal nostro livello economico, possiamo portare a casa questo proiettore della marca Philips, ecco perché lo ha appena scontato del 50%, quindi da 399,99 euro che era il suo prezzo normale ora costa solo 199,99 euro.