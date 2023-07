Crea il giardino dei tuoi sogni con questo set di mobili di Carrefour.

Conseguire un aspetto elegante in un giardino può fare la differenza nel mostrare agli altri il nostro modo di essere. Durante l’estate, l’arredamento delle aree esterne, che sia per una terrazza, un balcone o un giardino, è molto richiesto, poiché non tutti i design sono uguali e i migliori vengono esauriti molto rapidamente. Tuttavia, Carrefour ha scontato quel diamante grezzo che molte persone ancora non hanno scoperto e ora puoi averlo ad un prezzo difficile da rifiutare.

La catena di supermercati francese ha iniziato l’estate con uno di quei set da giardino da sogno che tutti vorremmo avere nella vita. Tuttavia, questo desiderio può finalmente diventare realtà, poiché Carrefour ha applicato uno sconto del 10% in modo che tu possa avere questo set di 6 mobili così eleganti che sembrano da film.

Un giardino da sogno grazie a Carrefour

La stagione estiva è al massimo e, con essa, l’opportunità di sfruttare al massimo gli spazi all’aperto. In questo senso, Vida XL presenta il suo nuovo ed elegante set di mobili da giardino composto da 6 pezzi, un’opzione ideale per coloro che desiderano godersi il bel tempo nel comfort della propria casa.

Questo set di mobili da giardino di Vida XL combina stile e funzionalità, offrendo un insieme completo che trasformerà il tuo patio o giardino in un’oasi di relax e comfort. È composto da 1 divano ad angolo, 2 sedute senza braccioli, 2 sgabelli, 1 tavolino con superficie in vetro, 5 cuscini per seduta e 4 cuscini per schienale, tutto progettato con materiali di alta qualità come il rattan PE che garantiscono la sua durabilità e resistenza alle intemperie.

Una delle principali caratteristiche di questo set è il suo comfort. I divani e le poltrone sono dotati di cuscini imbottiti spessi 6 cm che garantiscono un supporto ottimale per lunghe serate di riposo all’aria aperta. Inoltre, i cuscini sono realizzati con materiali idrorepellenti e resistenti ai raggi UV, per massimizzare la loro durata e facilità di manutenzione.

Un design modulare per arredarlo secondo i tuoi gusti

La versatilità è un’altra delle vantaggi offerti da questo set di mobili da giardino. Grazie al suo design modulare, è possibile configurare gli elementi in base alle proprie esigenze e allo spazio disponibile. Una funzionalità che consente una grande personalizzazione dello spazio e ti permetterà di creare diverse disposizioni e luoghi con un solo set di mobili.

Estetica gioca anche un ruolo fondamentale nel design di questo set di mobili da giardino. Con linee pulite e moderne, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente esterno, che sia un giardino, una terrazza o un patio. I materiali utilizzati, come il rattan sintetico di alta qualità e la struttura in acciaio resistente alla corrosione, assicurano un aspetto elegante e contemporaneo che dura nel tempo.

Oltre al suo design accattivante, questo set di mobili da giardino di 6 pezzi si distingue per la facilità di montaggio. Vida XL ha progettato il set pensando al comfort dell’utente, avrai bisogno di istruzioni chiare e di tutti gli strumenti necessari per il montaggio. Senza complicazioni né perdite di tempo, potrai goderti il tuo nuovo spazio all’aperto in poco tempo. Grazie allo sconto del 10% su Carrefour, ora puoi avere questo set di mobili da 6 pezzi di Vida XL al prezzo di 321,29 euro tramite il sito web ufficiale della catena di supermercati francese.