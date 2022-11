Cozze alla francese, mouclade de Charente

La mouclade de Charente è un piatto semplice ed elegante dal sapore intenso. al palato. La ricetta consiste in cozze cucinate con erbe aromatiche. Vengono poi immersi in una salsa a base di burro, curry, panna e aglio, anche se questa può variare da città a città o da paese a paese.

L’origine della mouclade della Charente deriva da un’antica città della Francia. chiamato Saintonge. In origine, le cozze sono coltivate in quella regione, quindi di solito vengono preparate molto fresche. Per imparare questa facile ricetta, seguite la guida passo passo per cucinare come uno chef di alta cucina francese. Beh, almeno si tratta di divertimento e di tentativi.

Ingredienti

Per le cozze