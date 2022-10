Cozey: un divano che cresce con te

Dopo pochi clic e la consegna gratuita, le scatole vengono visualizzate a portata di mano. All’interno, il tuo divano componibile personalizzato Cozey può essere assemblato in modo rapido, semplice e senza attrezzi.Grazie al suo concetto in evoluzione, ti accompagnerà con stile per molti anni a venire.

L’azienda di Montreal Cozey colpisce duramente con un concetto innovativo: divani completamente modulari e componibili personalizzati consegnati come pezzi di ricambio. Tutti i passaggi (acquisto online, consegna e montaggio) sono stati studiati per semplificarti la vita.

Ma la storia non finisce qui! Come un set di blocchi LEGO, il tuo divano può essere riconfigurato anche dopo il ricevimento grazie ai singoli moduli compatibili. Per finire, il servizio clienti a sette stelle rende ogni fase dell’acquisto piacevole come un gioco di carte.

Credendo nel comfort per tutti e nella forza della comunità, Cozey collabora con enti di beneficenza locali per fornire articoli per l’igiene, biancheria intima e vestiti caldi a chi ne ha bisogno, nonché divani per arredare gli spazi comuni a queste organizzazioni.

Progettato per la vita moderna

Finalmente un divano facile da portare in giro per le scale! Grazie alla consegna rapida in scatole facili da maneggiare e al montaggio e smontaggio semplificati, il divano Cozey ti segue ovunque. Inoltre, hai 30 giorni di tempo per restituirlo gratuitamente se non ti soddisfa.

Il suo unico vantaggio è la possibilità di riconfigurarlo nel tempo: non devi far altro che ordinare online il modulo che preferisci (ad esempio un pouf, un modulo angolare o una seduta aggiuntiva) e integrarlo nel tuo divano. Per ottenere un componibile da un divano a L è sufficiente aggiungere un modulo angolare. Non sono necessari strumenti per far crescere il tuo divano con te!

La vera esperienza del comfort

La bellezza e il comfort dei divani Cozey derivano dalla qualità dei materiali. Tuttavia, il più grande punto di forza di Cozey è la soddisfazione del cliente in ogni fase del processo di acquisto. Marilyne Gadoury, di Pratico Média, ha avuto la possibilità di provarlo. Oltre al comfort e all’aspetto elegante del divano, ha particolarmente apprezzato la consegna rapida in diverse scatole facili da maneggiare. È rimasta affascinata anche dalle istruzioni chiare e dal montaggio facile ed efficiente.

“L’installazione è stata semplicissima. Mio marito ed io l’abbiamo guidato insieme (senza nemmeno un piccolo cavillo!). Tuttavia, potrebbe essere fatto facilmente da soli se non abbiamo nessuno che ci aiuti.

– Marilyne Gadoury, Pratico Media

I vantaggi dei divani Cozey