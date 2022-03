Covid in Catalogna: il virus diventa ‘influenza’ e diventa “un virus respiratorio in più”

La famosa “influenza” pandemia di covid-19 è arrivato in Catalogna. Da lunedì prossimo il Ministero della Salute smettere di contare caso per caso (il sito web dadescovid.cat verrà aggiornato solo il martedì e il venerdì) e le infezioni confermate che sono asintomatiche o lievi non dovranno essere isolate severo come prima.

Salut ha presentato questo venerdì il aggiornamento del protocollo di azione contro il covid-19, un adeguamento al territorio della ‘Strategia di sorveglianza e controllo contro il covid-19’ approvato martedì dalla Commissione Sanità Pubblica del Ministero della Salute. Il coronavirus diventa così “un virus respiratorio in più”, come l’influenza, nelle parole del Segretario alla Sanità Pubblica, Teste di Carmen. “[Si tienes covid-19] Devi comportarti come con gli altri virus: non andare a trovare persone vulnerabili e prenditi cura di te”, ha aggiunto.

Il alta copertura vaccinale della popolazione, insieme al immunità di tutte le persone che sono state infettate dalla variante omicron, il gravità inferiore di questa variante e a minore occupazione dell’ospedale previsto hanno spinto le autorità sanitarie a limitare le indicazioni degli isolati. “Gli sforzi saranno concentrati sul persone vulnerabili,” Da parte sua, il vicedirettore generale Sorveglianza e risposta alle emergenze di sanità pubblica, Jacob Mendioroz.

ciao ciao quarantena

La grande novità di questa ‘influenza’ della pandemia è che le persone affette da covid-19 che sono lievi o asintomatiche Non dovranno mettere in quarantena. Nemmeno il loro contatti Non dovranno essere isolati o testati. Allora, ciao no effettuerà l’identificazione dei casi confermati attivamente nella popolazione generale. Cabezas ha ricordato che, nella fase di mitigazione dell’epidemia in cui è entrata la Catalogna settimane fa, non si effettuavano più test sui contatti.

Chi ha il covid-19, anche se lieve o asintomatico, dovrebbe limitare l’interazione sociale non vedere persone vulnerabili, resta a casa il più a lungo possibile e usa la mascherina. Come con il resto dei virus respiratori. Inoltre le dimissioni verranno effettuate solo “con criteri clinici” o per indicazioni nelle aree più vulnerabili. Un lieve paziente covid-19 è uno che Non ha malattie di base o difficoltà respiratorie.