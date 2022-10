Costumi di Halloween | 8 idee originali per vestirsi al meglio questo Halloween 2022

La festa di Halloween, nota anche come Halloween, è dietro l’angolo. Questa festa, a poco a poco, è diventata una tradizione nel nostro paese, anche se ognuno la celebra in modo diverso. Bambini e adulti sono fatti con il meglio costumi per questo 31 ottobre, sia per chiedere caramelle per le strade di porta in porta o per partecipare a una festa con gli amici o in un bar o discoteca.

Tra i costumi più utilizzati c’è quello di strega, morto o zombie. L’obiettivo però è quello di essere il più originale della festa con un costume insolito o non indossato da tutti. Prossimo, Ti diamo 8 idee di costumi originali per essere il meglio vestito questo Halloween.

Men in Black: gli uomini in nero

In questo famoso film di fantascienza, con Will Smith e Tomy Lee Jones, gli ufficiali sono in uniforme con un abito nero e una cravatta abbinata. Questa può essere un’opzione facile e veloce, poiché il costume è composto da un abito nero, una camicia bianca e una cravatta nera. Come accessori e per dargli il tocco del film, dovremo procurarci degli occhiali da sole neri e una pistola come quelle che portano. Un ultimo dettaglio, che può trasformare il nostro costume nel più originale della festa, ePrendiamo una bambola aliena, un piccolo peluche o un gonfiabile.

Il clown di ‘It’

Il protagonista di questo film è un clown noto come “Pennywise, il clown che balla” e di solito è presente come opzione di costume per queste date anno dopo anno da quando questo film è stato rilasciato nel 2017. La parte più importante di questo costume è il trucco , dal momento che i vestiti possono essere trovati in molti negozi. Come dettaglio originale e caratteristico di questo personaggio puoi aggiungi un palloncino rosso gonfio di elio, che nel film rappresenta la presenza di questo personaggio.

il gioco del calamaro

Questa acclamata serie, presentata in anteprima sulla piattaforma digitale Netflix nel 2021, ha due tipi di personaggi: gli attaccanti, che sono vestiti con una tuta verde che specifica il loro numero di riferimento con cui sono conosciuti nel gioco, e i difensori, che indossano una tuta rossa e una maschera con una figura geometrica in modo che non siano identificabili. Entrambe le opzioni sono costumi originali e semplici per partecipare a una festa il 31 ottobre. Inoltre, essendo una serie diventata famosissima, potete trovare questo costume in molti negozi fisici e online.

La “bambola del diavolo”, Chucky

Il costume di questo personaggio è facile, dato che si può realizzare con una salopette di jeans, un maglione a righe colorate e delle sneakers rosse. Come accessori, per dargli un tocco più terrificante, ci sono una parrucca arancione arruffata, un trucco da cicatrice e un coltellino di plastica.

acchiappa fantasmi

L’unica complessità di questa idea di costume è realizzare gli zaini che gli ‘Ghostbusters’ portano sulla schiena, che servono a catturare e contenere i fantasmi. Il resto del costume lo è una tuta beige e occhiali di plastica. Un trucco per questo costume è incorporare il logo di questo film sullo zaino o sulla tuta. Inoltre, questo costume può essere una buona opzione per un gruppo di quattro persone.

kim-possibile

Lasciando da parte i costumi convenzionali, abbiamo il protagonista di questa serie per bambini del canale di animazione Disney Channel. Possiamo realizzare il costume di “Kim Possible” con i vestiti che abbiamo a casa. hai solo bisogno dei pantaloni verdi, una maglietta nera Y stivali neri in tinta con la parte superiore. Per completare il costume ci servirebbero dei guanti neri e una cintura marrone o nera. È una buona opzione dell’ultimo minuto se non abbiamo un costume.

I padrini magici

Questa opzione non è molto comune da vedere ad Halloween, ma quando si tratta di originalità, tutto va bene. In questo caso, questo costume è per due persone, poiché sono due personaggi che vanno insieme. I protagonisti sono Cosmo e Wanda, due fate madrine che esaudiscono gli auguri a un bambino. Il costume può anche essere ottenere con i vestiti che abbiamo in casa o che possono essere facilmente reperiti nei negozi. I dettagli importanti di questo costume sono le ali, che possiamo realizzare con il cartone, la bacchetta e i capelli colorati che sono molto caratteristici di questi personaggi.

tunnel dell’autolavaggio

Se vuoi essere il più originale della festa e al centro dell’attenzione, questa è l’opzione migliore. Tuttavia, delle otto opzioni che ti offriamo, questa è un po’ la più complessa. Ha bisogno di un po’ più di elaborazione, ma continua ad essere conveniente. Un consiglio è di fare due a due per simulare il tunnel dell’autolavaggio.