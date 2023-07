Costco vende il miglior carburante per il tuo barbecue

Una volta che hai il barbecue e la carne che vuoi cucinare, ti manca solo un elemento indispensabile: il combustibile. Questo è molto importante per accendere la griglia e preparare il cibo in modo rapido ed efficiente. Detto questo, devi sapere che Costco vende un combustibile per barbecue di alta qualità. Se ne possiedi uno, questo articolo potrebbe interessarti.

È vero che ci sono molte opzioni tra cui puoi scegliere per far funzionare il tuo barbecue, ma ce ne sono poche migliori di quelle offerte da Costco. Se vuoi sapere quali sono e cosa hanno da offrire, continua a leggere. Speriamo che queste informazioni ti siano utili!

Costco vende il combustibile ideale per barbecue

Entrambe le opzioni di acquisto offerte dalla catena di ipermercati americana sono del marchio Leñas Legua, un’azienda valenciana specializzata nel legno da ardere e prodotti correlati. Come puoi vedere, Costco si è procurato un fantastico fornitore. La prima offerta è una borsa contenente 10 chili di migliore carbone vegetale. Questo tipo di carbone offerto da Costco è molto consigliato, in quanto è un combustibile che si accende molto velocemente. Inoltre, a differenza di altre opzioni, ne richiede una quantità minore per accenderlo. Non solo questo, ma raggiunge anche le temperature necessarie per cucinare carne e pesce alla perfezione. Se vuoi acquistare questa borsa da 10 chili di carbone vegetale, dovrai pagare 13,99 euro: un prezzo abbastanza ragionevole.

L’altra opzione offerta da Costco è anche molto buona. Si tratta di una borsa da un chilo di accenditori per barbecue e camini, che sono esattamente palline di legna di lana. Questo combustibile è completamente ecologico e naturale e, come il carbone vegetale, accende il fuoco molto rapidamente ed è molto efficiente nella cottura. Per quanto riguarda il prezzo di questo combustibile per barbecue di Costco, è di 7,99 euro. Potrebbe sembrare costoso per un solo chilo, ma vale la pena l’investimento perché garantisce risultati eccellenti.

Il combustibile che non devi mai usare nel tuo barbecue

Ci sono certi combustibili per barbecue che possono essere pericolosi e possono causare seri problemi. Ad esempio, includiamo in questo gruppo la cera, la paraffina e l’alcol. Perché? Semplice: perché possono contenere elementi dannosi per la salute. Inoltre, ricorrere ai combustibili tradizionali come il carbone o il legno è una scelta vincente, poiché il motivo per cui sono stati utilizzati da sempre è perché esaltano molto il sapore della carne e del pesce alla griglia. Per questo ti consigliamo anche molto i combustibili di Costco che ti abbiamo presentato. Prepara barbecue di lusso quest’estate!