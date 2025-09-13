Costa meno di 1 euro e è da Lidl: lo snack delizioso consigliato dai nutrizionisti che non vorrai perdere!

Costa meno di 1 euro e è da Lidl: lo snack delizioso...

In cerca di uno spuntino salutare? Non è sempre facile trovarlo, specialmente quando si tratta di supermercati pieni di opzioni iperprocessate e poco raccomandabili. Tuttavia, c’è una scelta che non solo rispetta ciò che promette, ma è anche incredibilmente economica. Questa meraviglia si nasconde negli scaffali di Lidl e costa meno di un euro. Non contiene coloranti, né conservanti, né una lunga lista di ingredienti indecifrabili. È composto semplicemente da miglio e un pizzico di sale marino. Semplissimo.

La dietista María de Lluc ha definito questo prodotto come “il miglior snack in busta per dimagrire”. Nel suo video su Instagram, mostra la confezione e analizza dettagliatamente la composizione del prodotto. A differenza di molte patatine fritte mascherate da opzioni salutari, questo snack è esattamente ciò che sembra: crocchette croccanti di miglio gonfio, dal sapore delicato e naturale, ideali per calmare la fame senza sabotare la dieta. Ma oltre alla sua qualità nutrizionale e alla sua piacevole consistenza, c’è un altro aspetto che colpisce: il prezzo. Mentre molte alternative salutari costano due o tre euro, queste crocchette costano solo 0,99 euro.

Lo spuntino di Lidl perfetto per chi segue una dieta

Uno dei principali vantaggi di questo prodotto è la sua trasparenza. Come spiega la dietista, contiene il 99,4% di miglio sbucciato e un po’ di sale marino. Niente di più. Senza zuccheri aggiunti, oli raffinati o esaltatori di sapore. Questa semplicità è ciò che conquista professionisti come Lluc, che sottolinea l’importanza di leggere gli ingredienti prima di acquistare qualsiasi prodotto confezionato.

Il miglio, un cereale antico con molti benefici

Il miglio, ingrediente principale di questo snack, è coltivato da migliaia di anni ed è stato un alimento base in molte culture, soprattutto in Asia e Africa. In Europa, è stato un po’ dimenticato, ma sta ritornando in auge grazie alle sue proprietà.

Non contiene glutine, il che lo rende adatto a persone con celiachia o intolleranze. Ha un basso indice glicemico, il che significa che non genera picchi di zucchero nel sangue e aiuta a prolungare la sensazione di sazietà. È anche una fonte di fibra, magnesio e fosforo, minerali essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo. Tutto ciò rende il miglio un prodotto eccellente per chi segue una dieta equilibrata, cerca di controllare il peso o semplicemente vuole mangiare in modo più sano.

Un’opzione perfetta per tutti

Potrebbe sembrare che questo snack di Lidl sia pensato solo per chi segue una dieta, ma in realtà, il suo profilo nutrizionale lo rende perfetto per tutti. Bambini, adulti, atleti, persone con intolleranze. Tutti possono godere di queste crocchette croccanti senza preoccuparsi di consumare qualcosa di malsano.

Il suo sapore è delicato, leggermente salato, e la sua consistenza ricorda gli snack gonfiati classici, ma senza il grasso che di solito si attacca alle dita. Non è stucchevole né gonfia, il che lo rende un’ottima alternativa anche da portare al lavoro o da includere nella merenda dei più piccoli. Inoltre, poiché contiene ingredienti biologici, è un punto in più per coloro che valorizzano anche l’origine e l’impatto ambientale di ciò che mangiano.

Il prezzo, un grande vantaggio

Non è un segreto che spesso mangiare sano è costoso. I prodotti con una buona composizione nutrizionale possono costare il doppio o il triplo delle loro varianti iperprocessate. Quindi, trovare uno snack come questo, biologico, senza glutine, senza additivi e a soli 99 centesimi, è una vera scoperta e, come dice Lluc, è meglio non lasciarselo sfuggire. Infatti, consiglia di salvare il suo video per non dimenticarsi, ma se hai in programma di andare a Lidl questo fine settimana, sai già cosa mettere nel carrello.

Valori nutrizionali

Infine, diamo un’occhiata alla tabella nutrizionale di questo snack di Lidl e vediamo che le cose sembrano buone. Ogni 100 grammi fornisce:

356 kcal, che non è poco, ma nemmeno eccessivo considerando che stiamo parlando di un cereale gonfiato.

che non è poco, ma nemmeno eccessivo considerando che stiamo parlando di un cereale gonfiato. Solo 2,3 g di grassi, di cui solo 0,3 g sono grassi saturi.

70,2 g di carboidrati, ma meno di 0,1 g di zuccheri.

11,3 g di proteine, un contributo notevole considerando che si tratta di uno snack vegetale.

E la cosa più rilevante: contiene solo 0,64 g di sale per 100 g, il che lo rende un’opzione sana.

In conclusione, la chiave è la quantità, perché non si dovrebbe mangiare l’intera confezione in una sola volta, ma si dovrebbe tenere a portata di mano per quei momenti in cui si ha voglia di mangiare qualcosa di salutare e che costa meno di 1 euro.

