Costa 40 euro e mette a rischio il futuro delle friggitrici ad aria: l’elettrodomestico di Lidl che fa incetta

Le friggitrici ad aria stanno perdendo popolarità a causa dell'arrivo di un nuovo rivale? Scopri il mini forno di Lidl

Le friggitrici ad aria hanno conquistato i cuori di molti nelle case italiane negli ultimi anni, grazie alla loro capacità di cucinare cibo croccante e saporito con pochissimo olio. Questi dispositivi funzionano con un sistema di circolazione dell'aria calda che avvolge il cibo e lo rende dorato senza la necessità di immergerlo in olio. In questo modo, si riesce a ridurre l'assunzione di grassi e calorie, beneficiando la salute e l'ambiente.

Tuttavia, sembra che il trono delle friggitrici ad aria possa essere minacciato da un nuovo rivale. Un elettrodomestico che sta facendo un gran successo nei negozi Lidl: un mini forno. Questo piccolo dispositivo, che ha un prezzo di soli 39,99 euro, ha creato un grande entusiasmo tra i consumatori, tanto che è andato esaurito più volte sul sito web della catena tedesca. Ma cosa ha di speciale questo mini forno? Perché è una buona alternativa alle friggitrici ad aria? Scopriamolo insieme.

Il mini forno di Lidl che sta rubando la scena alle friggitrici ad aria

Il mini forno di Lidl è un elettrodomestico con una potenza di 800 W e una capacità di 9 litri, il che lo rende ideale per cucine piccole o per persone che vivono da sole o in coppia. Le sue dimensioni sono 36,4 x 28,4 x 22,2 cm, il che lo rende più compatto e facile da riporre rispetto alle friggitrici ad aria, che tendono ad essere più voluminose e pesanti. Inoltre, il mini forno può essere posizionato sulla panchina o in un mobile, mentre le friggitrici ad aria necessitano di essere vicine a una presa elettrica e di avere spazio sufficiente intorno per evitare il surriscaldamento.

Caratteristiche e funzioni del mini forno di Lidl

Il mini forno di Lidl dispone di due livelli, il che permette di preparare due piatti contemporaneamente, risparmiando tempo ed energia. Ha anche un timer di 60 minuti, che può essere impostato in intervalli di 5 minuti, e una temperatura regolabile tra 100 e 230 °C, il che lo rende molto versatile per la cottura. Può essere utilizzato per cuocere al forno, riscaldare e arrostire tutti i tipi di cibo, dalle pizze, torte, pane, biscotti, fino a carni, pescati, verdure, e così via.

Il mini forno di Lidl ha un elemento di riscaldamento in acciaio inossidabile, che garantisce una distribuzione uniforme del calore, e due spie luminose di controllo (rossa e verde) sul frontale, che indicano quando l'apparecchio è acceso e quando ha raggiunto la temperatura desiderata. Inoltre, include una griglia, una teglia da forno, delle pinze e un manuale di istruzioni.

Vantaggi del mini forno di Lidl rispetto alle friggitrici ad aria

Il mini forno di Lidl ha diversi vantaggi rispetto alle friggitrici ad aria, che lo rendono una scelta più attraente per gli appassionati di cucina sana e pratica. Ecco alcuni di questi:

Prezzo: Il mini forno di Lidl costa 39,99 euro, mentre le friggitrici ad aria di solito costano intorno ai 100 euro o più, a seconda della marca e del modello. Pertanto, il mini forno rappresenta un notevole risparmio per il portafoglio, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Funzioni: Il mini forno di Lidl ha più funzioni delle friggitrici ad aria, in quanto non solo può cucinare con aria calda, ma anche con calore superiore e inferiore, il che gli permette di fare più tipi di ricette. Inoltre, il mini forno ha una maggiore capacità e due livelli, il che facilita la preparazione di una maggiore quantità e varietà di cibi contemporaneamente. Ad esempio, si può fare una pizza al livello inferiore e dei biscotti al livello superiore, o una carne al livello inferiore e delle verdure al livello superiore, senza mischiare sapori e odori.

Pulizia: Il mini forno di Lidl è più facile da pulire rispetto alle friggitrici ad aria, poiché basta estrarre la teglia e la griglia e lavarle con acqua e sapone. Le friggitrici ad aria, invece, hanno più pezzi e angoli, il che ne rende più difficile la pulizia e la manutenzione. Inoltre, il mini forno ha un design più semplice ed elegante, che si adatta meglio a qualsiasi stile di cucina.

In conclusione, il mini forno di Lidl rappresenta un'ottima alternativa alle friggitrici ad aria ed è già un prodotto molto richiesto, tanto da esaurirsi rapidamente sul sito web della catena tedesca. Quindi, se è quello che stai cercando, non aspettare troppo per andare a prenderlo o acquistarlo nel negozio online di Lidl. In questo modo potrai godere di una cucina sana, veloce ed economica. Potrai preparare tutti i tipi di piatti, dai più tradizionali ai più innovativi, con un risultato croccante e succoso, e con pochissimo olio. Inoltre, risparmierai spazio, denaro e tempo, e avrai a disposizione un dispositivo facile da usare e da pulire. Allora, cosa aspetti a provare il mini forno di Lidl? Sarai sorpreso dalle sue performance!.