In occasione della celebrazione questa domenica della 94a edizione dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood, nota come gli Oscar, Natura Bissé, una delle nostre aziende cosmetiche più internazionali è tornato a Hollywood per un altro anno per prendersi cura e abbellire la pelle delle star.

Per l’occasione la predetta società, che ha 18 anni a prendersi cura di attrici e attori, È stato installato per settimane spa rinnovata presso lo storico The Beverly Hills Hotel, che per la prima volta ha affidato le sue strutture esclusive ad un’azienda di bellezza, affinché i suoi clienti possano farlon mostra la pelle del film.

In questo esclusivo centro termale, Natura Bissé metterà a disposizione un vasta gamma di trattamenti estetici professionali e personalizzati a seconda della domanda e dei bisogni di ogni persona.

Tra questi vale la pena evidenziare linee di punta come Diamond e C+C Vitamin Line, che donano succosità, luminosità e un effetto ‘lifting’ immediato, uno dei più richiesti tra le ‘celebrità’.

Per celebrare il raggiungimento della maggiore età contribuendo al benessere e alla bellezza delle “celebrità” di Hollywood, il L’azienda catalana vuole invitare tutti i suoi clienti sentirsi come delle vere star del cinema. Per questo, chiunque prenoterà il proprio trattamento presso uno degli 800 centri estetici con cui lo Studio collabora nel nostro Paese dal 14 marzo al 10 aprile, avrà un regalo davvero speciale.

Si tratta di The Hollywood Glow, l’edizione limitata di uno dei ‘best seller’ del marchio, its Diamond Instant Glow viso espresso.