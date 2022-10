Così sono le FreeBuds Pro 2, di Huawei

huawei ha fatto una nuova aggiunta alla sua gamma audio: FreeBuds Pro 2, auricolari TWS. Sono dotati di un sistema a doppio driver per un suono autentico e incorporano un driver dinamico standard con un diaframma planare per un’esperienza di ascolto di qualità superiore. Basandosi sui precedenti FreeBuds, sono inoltre dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) intelligente e dinamica, che consente chiamate chiare anche con molto rumore di fondo. Sono resistenti agli schizzi d’acqua e comodi da indossare.

si diffonde

Le FreeBuds Pro 2 si distinguono per avere una cancellazione attiva del rumore (ANC) con triplo microfono, che consente di identificare ed eliminare il suono esterno in modo molto efficiente. Integra diverse modalità di cancellazione del rumore che si alternano a seconda delle esigenze.

Grazie alle loro caratteristiche tecniche, migliorano il suono rispetto alla generazione precedente del marchio e competono sufficientemente con i loro concorrenti TWS nel mercato attuale.

Aspetti chiave

Sono configurati come un prodotto molto migliorato in termini di design, cancellazione del rumore ed esperienza audio.

I risultati ottimali del prodotto sono legati ad aspetti quali la fornitura del doppio driver con quattro magnetila bobina planare, il triplo microfono per la cancellazione attiva del rumore, e anche la doppia certificazione di musica ad alta risoluzione.

Il doppio driver dinamico da 11 mm con quattro magneti aumenta la forza motrice del diaframma per creare un suono di gamma media e basso più potente. Per migliorare gli alti con voci più chiare, integrano una bobina planare, per aumentare fino a 6 volte di più l’area del diaframma rispetto ai tradizionali driver TWS.

Il dispositivo aggiunge anche due unità di driver ultra-uditivi per note basse e alte che funzionano separatamente e ricreano meglio strumenti musicali e dettagli vocali.

Un ulteriore vantaggio è che aggiungono una tecnologia Triple Adaptive Equalizer che, attraverso algoritmi e il microfono in-ear, adatta l’audio in tempo reale considerando la struttura del condotto uditivo e il modo in cui ogni persona utilizza i prodotti.

Un equalizzatore tradizionale è previsto sul App Huawei AI Lifee con cui è possibile equalizzare il suono a piacere per ogni tipo di musica configurando fino a 10 bande di equalizzazione.

esperienza nell’uso

Il dispositivo consente di ascoltare musica in alta risoluzione utilizzando il codec LDAC, con una velocità di riproduzione fino a 990kbps.

Evidenzia l’Intelligent Active Noise Cancellation 2.0, la chiave per ottenere un buon suono in qualsiasi scenario, specialmente in quelli più rumorosi.

Freebuds Pro 2 migliora la cancellazione del rumore del 15% rispetto alla generazione precedente, raggiungendo una cancellazione del rumore massima di 47 decibel.

Valori in evidenza

Riconosce in modo intelligente i suoni ambientali, modificando la modalità di conseguenza.

Supporta la connessione simultanea con due dispositivi, consente anche di passare rapidamente da uno all’altro pizzicando uno degli auricolari.

È dotato di due microfoni rivolti verso l’esterno che raccolgono il suono dalla direzione della voce, mentre il microfono rivolto verso l’interno fa sentire chiaramente la voce.

Hanno il Bluetooth 5.2 integrato, quindi non hanno problemi di stabilità o micro tagli, e la latenza è quasi zero.

Eccezionale autonomia di circa 35 ore. La carica singola offre fino a 7 ore di ascolto e fino a 35 ore se combinata con la custodia di ricarica.

Sono leggeri 6,1 grammi. Il formato e i cuscinetti collaborano in modo che si adattino bene all’interno del condotto uditivo.